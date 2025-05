video suggerito

Una rosa dedicata a Kate Middleton: come è fatta e perché ha il nome della principessa È nata una rosa chiamata col nome della principessa del Galles. È stato dedicato questo fiore a Kate Middleton per un motivo.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

A una rosa è stato dato il nome della principessa del Galles. Il fiore in onore di Kate Middleton è nato per scopo benefico: la sua vendita aiuterà a raccogliere fondi da destinare alla cura del cancro, una causa che ovviamente alla futura regina sta molto a cuore. Lei sa cosa significa, lo ha provato sulla sua pelle: è stata a lungo lontana dalla scena pubblica proprio per dedicarsi alle chemioterapie contro il tumore e solo di recente è tornata a pieno regime ai suoi impegni istituzionali.

Che cos'è la Catherine's Rose

Catherine's Rose è di un delicato colore rosa corallo e ha un profumo intenso con sentori di lokum e mango. È la descrizione fornita dalla RHS (Royal Horticultural Society). Coltivati ​​da Harkness Roses, i fiori saranno disponibili per l'acquisto da oggi e per ogni pianta venduta, una parte sarà donata alla Royal Marsden Cancer Charity, che è proprio la struttura dove Kate Middleton si è sottoposta alla chemioterapia lo scorso anno. Saranno disponibili 15.000 esemplari di Catherine's Rose nel 2025. La rosa a radice nuda costerà 29,99 sterline e la pianta in vaso 34,99 sterline. Ulteriori esemplari saranno disponibili nella primavera e nell'autunno del 2026.

Kate Middleton

Perché è nato un fiore che porta il nome di Kate Middleton

I fondi serviranno a creare un programma di formazione unico per i team clinici di tutto il Paese. La principessa ha annunciato di aver completato il trattamento e durante una visita a sorpresa al Royal Marsden Hospital, a gennaio scorso, ha dichiarato di essere in remissione. La RHS ha dato al fiore il nome Catherine's Rose per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo che il tempo trascorso all'aria aperta svolge nel sostenere il benessere mentale, fisico e spirituale delle persone. Questo è un tema caro alla principessa, grande sostenitrice di una vita a contatto col verde e con la natura, per ritrovare se stessi e riconnettersi emotivamente con la parte di sé più autentica.

Catherine's Rose

"Nell'ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario" ha ribadito la principessa del Galles in un recente post pubblicato in occasione della Festa della Mamma. Aggiungendo: "Celebriamo Madre Natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutarci non solo a nutrire il nostro io interiore, ma anche a ricordarci il ruolo che svolgiamo nel ricco arazzo della vita".

Catherine's Rose

Clare Matterson, Direttore generale della RHS, ha infatti affermato: "Oltre a sostenere l'incredibile lavoro del Royal Marsden, Catherine's Rose aumenterà la consapevolezza su come la natura e il giardinaggio possano aiutare a guarire. Sappiamo quanto sia importante questo messaggio, perché ogni giorno vediamo come l'accesso alla natura e lo stare all'aria aperta siano vitali per la nostra salute e la nostra felicità. È una rosa davvero speciale".