Kate Middleton lascia Windsor e fa visita a Re Carlo a Sandringham con William: "Si sta riprendendo" Kate Middleton avrebbe lasciato Windsor e avrebbe raggiunto insieme a William e ai tre figli avrebbe raggiunto Sandringham, nel Norfolk inglese per fare visita a Re Carlo III: è la prima volta che si sposta dopo le dimissione dalla London Clinic dove è stata operata all'addome.

A cura di Ida Artiaco

Kate Middleton avrebbe lasciato Windsor, dove si è trasferita dopo le dimissioni dalla London Clinic in seguito all'intervento all'addome a cui è stata sottoposta qualche settimana fa. È la prima volta che la principessa del Galles si sposta dall'Adelaide Cottage dove stava proseguendo il recupero: insieme al marito William e ai tre figli George, Charlotte e Louis, avrebbe raggiunto Sandringham, nel Norfolk inglese.

Qui la famiglia avrebbe anche fatto visita a Re Carlo III, che si trova nella residenza di campagna per continuare a sua volta le cure dopo la diagnosi di cancro ricevuta ad inizio della scorsa settimana. È quanto ha riferito in esclusiva il Daily Mail, citando fonti vicine ai reali.

"Catherine si sta riprendendo nel miglior modo possibile. Non vedeva l'ora di cambiare aria e potrà rilassarsi nel Norfolk mentre i bambini si divertono con William", si legge sul tabloid inglese. La principessa, 42 anni, è stata dimessa 12 giorni fa dalla London Clinic, dove aveva trascorso quasi due settimane a seguito di un intervento all'addome per una patologia non ben specificata, ma alcune fonti hanno precisato che non si trattava di cancro.

Nell'unica dichiarazione di Kensington Palace sulla sua salute, del 17 gennaio scorso, si precisa che, "sulla base degli attuali consigli medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua".

Kate Middleton e la sua famiglia alloggeranno ad Anmer Hall, la loro casa con dieci camere da letto nella tenuta di Sandringham. Qui martedì Re Carlo III ha iniziato il suo "programma di cure regolari", anche se pure in questo caso i dettagli sulla patologia diagnosticata al sovrano restano top secret.