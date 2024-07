video suggerito

Chi è la Duchessa di Gloucester, possibile sostituta di Kate Middleton a Wimbledon Mentre si affievolisce la speranza di rivedere la Principessa del Galles alla finale di Wimbledon 2024 per la consegna dei trofei, spunta il nome di chi potrebbe sostituirla: Brigitte, Duchessa di Gloucester. Nota la sua passione per lo sport, è anche sostenitrice del LTA, l'organo governativo ufficiale legato al tennis in Regno Unito. I tabloid britannici sono convinti che assicurerebbe la continuità della tradizione reale al prestigioso torneo londinese.

A cura di Biagio Chiariello

Birgitte, Duchessa di Gloucester, e Kate, Principessa di Galles

Kate Middleton è la madrina di Wimbledon, il più importante torneo di tennis sull'erba al mondo, e patrona dell'All England Lawn Tennis Club e in quanto tale è anche l'incaricata di consegnare i trofei ai vincitori sul Campo Centrale. I suoi noti problemi di salute ne stanno però mettendo a rischio la presenza alla finale in programma domenica 14 luglio.

Appassionata di tennis, Kate ha ricevuto questo “ruolo” dalla Regina Elisabetta da diversi anni. Kensington Palace non ha confermato nessun impegno per la Principessa del Galles e quindi al momento non si sa ancora nulla sulla sua possibile partecipazione. Per quanto lo stesso All England Club, che organizza l’evento, abbia concesso “massima flessibilità”.

Se negli scorsi giorni nel Royal Box di Wimbledon c’erano i genitori di Kate, oltre alla Regina Camilla, domenica in quello spazio potrebbe trovare posto Birgitte, Duchessa di Gloucester.

Chi è Birgitte, la Duchessa di Gloucester a Wimbledon al posto di Kate

Per il Telegraph la prescelta per fare le veci di Kate sarebbe dunque la Duchessa di Gloucester. Nata (borghese, proprio come Kate) 78 anni fa in Danimarca col nome di Birgitte Eva van Deurs Henriksen, nel 1972 ha sposato il principe Richard, duca di Gloucester e cugino di Elisabetta II.

Dal 1998 è diventata presidentessa della Royal Academy of Music in successione a Diana Spencer e dallo scorso aprile Re Carlo l'ha nominata Royal Lady Companion of the Most Noble Order of the Garter, prestigiosa onorificenza dell’Ordine della Giarrettiera, il più antico tra gli ordini cavallereschi della Corona.

Birgitte Eva van Deurs Henriksen

Tra i pochissimi Royal ammessi sul balcone di Buckingham Palace in occasioni ufficiali come il recente Trooping The Colour, da diversi anni è anche sostenitrice del Lawn Tennis Association (LTA), l'organo governativo ufficiale legato al tennis in Regno Unito. Questo anno, ha già visitato Wimbledon due volte. La terza potrebbe sicuramente quella più importante.

La decisione comunque non è stata ancora presa e sarà confermata la mattina di sabato 13 luglio, vigilia della finale di Wimbledon nella quale è impegnata anche la ‘nostra' Jasmine Paolini per il torneo femminile.

I dubbi sulle condizioni di salute di Kate Middleton

Kate Middleton ha preso il posto della regina Elisabetta come ‘madrina’ dell’All England Club nel 2016 e ha sempre partecipato alle premiazioni. Ma quest’anno, a causa della malattia che ha annunciato lo scorso marzo, si è fatta vedere praticamente solo al Trooping the Colour, lo scorso 15 giugno a Londra. La 42enne aveva rivelato di essersi sottoposta a chemioterapia preventiva per un tumore scoperto dopo un importante intervento chirurgico addominale a gennaio.

Kate Middleton consegna il trofeo a Novad Djokovic nel 2019

Dalla cerchia dei suoi più stretti collaboratori era comunque filtrato che "alla Principessa sarebbe piaciuto tornare in pubblico con uno o un paio di altri impegni" prima delle vacanze estive.

"Speriamo che la principessa del Galles possa presentare i trofei come patrona del Club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità", ha dichiarato Debbie Jevans, presidente dell'All England Club, "lavoreremo con lei e le daremo la massima flessibilità possibile".