Carole Middleton a Wimbledon al posto di Kate: in prima fila con abito tropicale e borsa di paglia Carole Middleton ha partecipato al torneo di Wimbledon col marito Michael, prendendo il posto della figlia Kate: ecco cosa ha indossato per la quarta giornata di gare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo il Torneo di Wimbledon, il più antico evento di tennis che si tiene ogni anno all'inizio dell'estate e che da sempre è amatissimo dalla Royal Family inglese. In questa edizione, però, la presenza di Kate Middleton è ancora in forse nonostante sia patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club: attualmente è ancora alle prese con le cure contro il cancro e continua a rimanere a riposo lontana dai riflettori. A prendere il suo posto durante la quarta giornata di gare è stata però la mamma Carole Middleton, che ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo look floreale super glamour.

Il look colorato di Carole Middleton

Carole Middleton è stata la grande protagonista della quarta giornata di gare del torneo di Wimbledon, alla quale ha partecipato col marito Michael seguendo i match dalla prima fila (solitamente riservata alla figlia Kate). Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look in pieno stile estivo? La mamma della principessa ha indossato un lungo abito a fondo bianco ma decorato all-over con una stampa tropicale sui toni del fucsia e verde. Si tratta di un modello di Cefinn con gonna alla caviglia, arricciature in vita, maniche a palloncino e bottoncini sul colletto, lo ha abbinato a una giacca doppiopetto bianca di ME+EM e ha completato il tutto con un paio di pumps in camoscio tabacco col tacco basso di Emmy London.

Abito Cefinn

Carole Middleton segue il trend delle borse di paglia

A fare la differenza nel look di Carole Middleton sono stati gli accessori dal sapore vacanziero. La mamma di Kate ha infatti sfoggiato un paio di occhiali da sole tondi e con la montatura senape di IZIPIZI e un'adorabile borsetta di paglia tonda e col manico rigido, uno dei must dell'estate 2024. Per quale motivo Carole ha scelto un outfit tanto fresco e sbarazzino? A differenza della figlia principessa, non è costretta a seguire delle precise regole di dress code, dunque ha avuto la possibilità di spaziare liberamente tra i trend più gettonati di stagione. In quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco glamour alle loro vacanze?

Carole Middleton in Cefinn