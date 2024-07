Kate Middleton in viola: la scelta simbolica per il ritorno in pubblico alla finale di Wimbledon

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton ha drasticamente ridotto la sua presenza in pubblico e gli impegni istituzionali, per motivi di salute. La principessa, lo scorso marzo, ha annunciato al mondo attraverso un video di avere un tumore. Da quel momento ha iniziato le cure e da allora si sta dedicando unicamente al percorso di guarigione. Per questo in questi mesi nessuno ha avuto modo di vederla: il principe William ha partecipato da solo a tutti gli eventi. Il primo segnale positivo di ritorno alla normalità si è avuto al Trooping the Colour. Il secondo è stato oggi, con la partecipazione di Kate Middleton al torneo di Wimbledon, come da tradizione.

Il ritorno in pubblico di Kate Middleton

Dopo ben tre mesi di totale assenza dalle scene pubbliche, Kate Middleton si è fatta vedere al Trooping the Colour, per l'immensa gioia dei sudditi, preoccupati per la salute della principessa. La moglie del principe William ha partecipato con l'intera royal family alla tradizionale parata, un evento molto sentito nel Paese, che si chiude col saluto au sudditi dal balcone di Buckingham Palace. I principi del Galles erano assieme aio tre figli (coi look coordinati). Presenti, ovviamente, anche il re e la regina, Carlo e Camilla (quest'ultima con le perle al collo). Con loro anche gli altri membri senior della famiglia. Quella è stata la prima apparizione di Kate Middleton da marzo, dal momento dell'annuncio del tumore. Per l'occasione ha indossato un outfit d'ispirazione cinematografica: l'abito si rifaceva a quello di Audrey Hepburn nelle vesti di Eliza Doolittle nel film My Fair Lady.

Kate Middleton in Safiyaa

La principessa nuovamente in pubblico a Wimbledon

La tradizione vuole che sia la principessa del Galles a consegnare il premio al vincitore del torneo di Wimbledon. La principessa infatti è patrona della federazione inglese dei club di tennis e croquet, carica conferitole dalla regina Elisabetta II. La finale quest'anno vede scontrarsi Alvaraz e Djokovic: chi la spunterà riceverà la coppa direttamente da Kate Middleton. La principessa nelle scorse ore aveva annunciato la sua presenza e difatti è giunta allo stadio con la secondogenita Charlotte. Il marito, il principe William, è invece volato a Berlino per la finale di Euro 2024 (Spagna VS Inghilterra). Abito midi lilla leggermente plissettato e con maniche corte, per la principessa, con borsa a mano color cipria e gioielli d'oro (con l'anello di fidanzamento da cui non si separa mai).

Il significato del viola

Il fiocco appuntato al vestito ha un valore simbolico e Kate Middleton lo indossa sempre al torneo. La spilla, infatti, è a strisce verde e viola, che sono i colori ufficiali del Club che organizza ogni anno il torneo di Wimbledon. Il viola, però, ha una valenza molto più profonda. È infatti il colore regale per eccellenza. Sfoggiarlo in questo momento, così delicato dal punto di vista personale e visti i problemi di salute, potrebbe indicare un segnale positivo di ripresa, il suo essere pronta a tornare ai doveri reali, un modo per affermare comunque la sua autorità.