Kate Middleton alla finale femminile di Wimbledon, il fiocco è un omaggio a Elisabetta II Kate Middleton è tornata a Wimbledon, per la finale femminile del torneo. Look verde menta per la principessa, con una spilla dal valore simbolico.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton a Wimbledon

Kate Middleton è una grande appassionata di sport: nella sua vita ne ha praticati diversi e il tennis è uno dei suoi preferiti. Ama cimentarsi in campo e guardare le partite: non a caso la regina Elisabetta l'ha nominata patrona della federazione inglese dei club di tennis e croquet (All England Lawn Tennis & Croquet Club). È il ruolo che la stessa Elisabetta II ha ricoperto per ben 64 anni. Per questi motivi la principessa del Galles è presenza fissa al torneo di Wimbledon: non poteva mancare sugli spalti nel giorno della finale femminile.

Kste Middleton con la spilla–fiocco

Kate Middleton torna a Wimbledon

Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione al famoso torneo nella seconda giornata di match. Ha sfoggiato un look verde menta che nascondeva un omaggio a lady Diana, la quale aveva a sua volta in passato indossato una giacca molto simile. Poi è stata la regina Camilla, a farsi vedere sugli spalti assieme alla sorella. Re Carlo III, a differenza loro, non ama molto il tennis. Basti pensare che è stato tra il pubblico di Wimbledon solo due volte: nel 1970 e nel 2012. Farà la sua prima comparsa da re, durante la finale maschile di domenica 16 luglio? Non si sa.

Kate Middleton in Self Portrait

Intanto è stata la principessa del Galles a tornare sugli spalti, nel giorno della finale femminile. Ha assistito al match tra la tunisina Ons Jabeur e la ceca Marketa Vondrousova vestita nuovamente di verde. Ha scelto un abito che all'apparenza sembra un completo in due pezzi, invece è proprio un vestito unico: corpetto bouclé a mezze maniche con colletto, bottoni e cintura in vita sovrapposto a gonna midi plissettata in chiffon. È di Self Portrait e costa 488 euro. Ne possiede uno uguale in black&white.

in foto: abito Self–Portrait

Per completare il look del giorno, Kate Middleton ha aggiunto un paio di décolleté Gianvito Rossi (uno dei suoi brand del cuore) e la pochette Natasha di Emmy London color cipria da 460 euro. Ha completato l'outfit di classe con gioielli preziosi. Ha scelto un paio di orecchini a bottone in argento e perle bianche disposte a forma di fiore: sono di Cassandra Goad e costano circa 5700 euro. Sono quelli sfoggiati al battesimo del principino Louis, nel 2018. Li ha abbinati al suo braccialetto Halcyon Days.

Kate Middleton con pochette Emmy London

Cosa significa il fiocco appuntato alla giacca

Spicca, tra gli accessori della principessa, la spilla a forma di fiocco appuntata alla giacca. È a strisce verde scuro e viola: sono i colori ufficiali del Club che organizza ogni anno il torneo di Wimbledon, introdotti nel 1909 per evitare confusione. I precedenti infatti (blu, giallo, rosso e verde) erano troppo simili a quelli dei Royal Marines. Kate Middleton ha sempre indossato la spilla nelle precedenti apparizioni a Wimbledon, in segno di rispetto alla sua carica e a Elisabetta II che gliel'ha conferita.