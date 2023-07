Camilla e la sorella Annabel a Wimbledon, coordinate con gli occhiali da sole da dive La regina Camilla è arrivata a Wimbledon senza Carlo: ha seguito il torneo dagli spalti assieme alla sorella Annabel Elliot.

in foto: la regina Camilla e sua sorella Annabel Elliot a Wimbledon

Wimbledon è un appuntamento fisso per la royal family, che anno dopo anno si gode le partite del torneo di tennis più prestigioso al mondo. La competizione appassiona in particolar modo Kate Middleton: è nota la sua propensione allo sport e proprio il tennis è uno dei suoi preferiti. La principessa ha seguito dagli spalti i match della seconda giornata della competizione. Per l'occasione ha sfoggiato un blazer verde menta, un omaggio a lady Diana che indossò una giacca molto simile al Trooping the Colour del 1988. La moglie del principe William dovrebbe tornare per le finali, questo fine settimana. Sono stati avvistati a Wimbledon anche James Middleton (fratello di Kate) e sua moglie Alizee (presto genitori), Zara Tindall (nipote della regina Elisabetta) col marito. Ultima, è arrivata a Wimbledon anche la regina Camilla.

Camilla a Wimbledon senza Carlo

I principi del Galles, William e Kate, sono presenze fisse a Wimbledon: dal 2011 (anno in cui parteciparono insieme per la prima volta) non sono mai mancati al torneo. L'anno scorso hanno portato anche il piccolo George, il loro primogenito, che ha fatto il suo debutto sugli spalti durante la finale maschile in giacca e cravatta.

Diversamente da loro, Carlo non ha frequentato molto la competizione sportiva negli anni. È stato tra il pubblico solo due volte, nel 1970 e nel 2012. Anche stavolta non è stato avvistato, almeno per il momento, mentre ha partecipato sua moglie, la regina Camilla. Assieme a lei c'era la sorella, Annabel Elliot.

in foto: occhiali Izipipi

Chi è Annabel Elliot

Sonia Annabel Elliot è la sorella di Camilla. Ha sempre partecipato poco alla vita di corte, tenendosi lontano dai riflettori, eppure ha avuto un ruolo in alcuni momenti cruciali della vita di re e regina. Proprio lei ha collaborato con Carlo per ristrutturare e arredare le sue proprietà: gestisce infatti un negozio di antiquariato e ha progettato gli interni di diversi palazzi Windsor. E ancora lei ha assistito Camilla nel grande giorno della cerimonia di incoronazione.

Camilla in Fiona Clare

Camilla e Annabel sugli spalti di Wimbledon

A Wimbledon, la regina ha indossato un abito bianco con sottili righe a contrasto e gonna leggermente pieghettata di uno dei suoi brand del cuore: Fiona Clare. Lo ha abbinato a una borsa di Bottega Veneta (sono la sua passione), aggiungendo un paio di occhiali da sole di Izipipi, un modello di forma tondeggiante con montatura multicolor. Modello simile per sua sorella Annabel, che ha puntato però su un modello dalla montatura monocolore.