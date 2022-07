I royals a Wimbledon: Kate coi pois, il principino George in giacca e cravatta come William Kate Middleton ha assistito alla finale di Wimbledon col principe William e il principino George. Abito bon ton a pois per la duchessa, chic come sempre; giacca e cravatta per il bimbo, che ha fatto il suo debutto al torneo in coordinato col papà.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton è una grande appassionata di sport e ama in particolar modo assistere alle partite di tennis. Non poteva mancare alla finale di Wimbledon, il torneo più famoso del settore. Sabato ha assistito al match finale, quello tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios: il campione serbo ha battuto l'australiano. Djokovic ha dedicato la vittoria alla moglie Jelena, seduta in tribuna con i figli Stefan e Tara. Con la duchessa di Cambridge, invece, c'erano anche il principe William e il principino George, al suo debutto a Wimbledon.

Kate Middleton in Alessandra Rich

Kate Middleton alla finale di Wimbledon

Sabato per Kate Middleton è stata la terza apparizione a Wimbledon nel 2022. Ha fatto il suo debutto martedì, nono giorno del torneo, in occasione dello scontro tra Djokovic e Sinner: ha indossato un abito celeste con pois bianchi di Alessandra Rich. Ha poi assistito sabato, nella tredicesima giornata, alla finale femminile, che ha visto la russa Elena Rybakina trionfare sulla tunisina Ons Jabeur, indossando uno sgargiante abito giallo di Roksanda Brigette. Per la finale, ha confermato la predilezione per il look bon ton a pois.

Nuovamente si è affidata alla sua stilista preferita, Alessandra Rich: ha scelto un abito midi blu navy con piccoli pois bianchi, impreziosito da peplo in vita, bottoni gioiello, colletto con fiocco e spalline rinforzate. Appartiene a una collezione passata del brand, difatti sul sito ufficiale non è più presente, ma alcuni rivenditori online lo propongono al pubblico a un prezzo di 1555 euro. La duchessa lo ha abbinato a un paio di sofisticate scarpe con tacco: sono le décolleté slingback di Alessandra Rich bianche con punta nera a contrasto e cinturino. Costano oltre 600 euro.

Kate Middleton ha completato il look con gli occhiali da sole di Bvlgari (gli stessi della finale femminile) e con preziosi gioielli di zaffiri: un paio di orecchini che indossa regolarmente nelle occasioni pubbliche e una collana abbinata, che invece sfoggia più di rado. Ha poi aggiunto orologio di Cartier, il Ballon Bleu da 33 mm che possiede dal 2014. Alcuni rivenditori online lo vendono a un prezzo pari a oltre 6000 euro. Nel complesso, la moglie del principe William si è come sempre distinta per eleganza: un look raffinato ed elegante, curato in ogni dettaglio.

Appuntato all'abito c'era anche un fiocco verde e viola: è la spilla che simboleggia il suo status di patrona reale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). Ovviamente gran parte delle attenzioni del pubblico si sono riversate sulla presenza all'evento del principino George, il maggiore dei tre figli dei duchi di Cambridge. Per lui è stata la prima volta a Wimbledon. Erano invece assenti i fratelli, Charlotte e Louis. Il bimbo (che compirà 9 anni il 22 luglio) era seduto tra i genitori, elegantemente vestito: camicia, giacca e cravatta proprio come il papà, il principe William.