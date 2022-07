Kate Middleton alla finale di Wimbledon: è la regina dell’estate con l’abito giallo limone Per la seconda apparizione a Wimbledon Kate Middleton ha sfoggiato un abito con maxi fiocco fresco e luminoso, con una spilla simbolica sul petto.

A cura di Beatrice Manca

Il sole splende sui campi di Wimbledon, perfino sugli spalti: Kate Middleton è arrivata nel tempio del tennis con un abito giallo splendente. Oggi, sabato 9 luglio, va in scena la finale del torneo femminile: la kazaka Elena Rybakina e la tunisina Ons Jabeu si sfidano per il titolo. Kate Middleton assiste al match in una doppia veste: non solo rappresenta la famiglia reale, ma è patrona della federazione inglese dei club di tennis e croquet.

Kate Middleton a Wimbledon con il cappello di paglia

Questa per Kate Middleton è la seconda apparizione a Wimbledon: ha già assistito al match tra Djokovic e Sinner insieme al principe William, sfoggiando un abito bon ton a pois. Per la finale femminile ha scelto invece un abito giallo a maniche corte, caratterizzato da una morbida gonna a ruota e da un maxi fiocco sul corpetto. Si tratta di un modello del brand Roksanda che ha già indossato in altre occasioni, completato da scarpe con il tacco bianche firmate Gianvito Rossi. Nelle foto sugli spalti si nota anche un altro dettaglio: un cappello di paglia a tesa larga, il must have più chic (e fresco!) dell'estate.

Kate Middleton con l’abito Roksanda

Perché Kate Middleton indossa una spilla con il fiocco

Kate Middleton ha una vera e propria passione per il tennis perciò Wimbledon è uno dei suoi appuntamenti preferiti. Ogni anno presenzia agli incontri, sfoggiando look sempre diversi. Un dettaglio però non cambia mai: la spilla con un fiocco viola. Non si tratta di un semplice ornamento, ma di un simbolo del mecenatismo reale: il nastro riporta i colori ufficiali di Wimbledon. La Duchessa di Cambridge infatti ha ereditato dalla regina Elisabetta II la carica di patrona dell'All England Lawn Tennis & Croquet Club, ruolo svolto dalla regina per più di sessant'anni. Anche quest'anno Kate Middleton è la più elegante: game, set, match.