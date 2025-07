La principessa Charlotte a Wimbledon con Kate Middleton si ribella alle regole reali e indossa lo smalto rosa

Ieri pomeriggio si è tenuta la finale di Wimbledon e a trionfare è stato Jannik Sinner, premiato da Kate Middleton, la madrina dell’evento. Tra gli spalti c’era anche la principessa Charlotte. In quanti hanno notato che sfoggiava uno smalto rosa (non proprio conforme alle regole reali)?

Ieri sera Wimbledon è stata infiammata dalla finale maschile del torneo di tennis più famoso al mondo, match all'ultimo sangue che alla fine ha visto trionfare Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. La Royal Family inglese è una presenza fissa all'evento e anche quest'anno non ha esitato a seguire tutto dagli spalti. Kate Middleton, nominata madrina dell'evento dalla compianta regina Elisabetta II, ha premiato personalmente il vincitore e per l'occasione ha sfoggiato un elegantissimo abito royal blue. A farle concorrenza, però, è stata la figlia Charlotte, ormai diventata una vera e propria signorina. In quanti hanno notato che sulle unghie aveva un adorabile smalto rosa (non proprio "tollerato" dall'etichetta reale)?

Charlotte con le ballerine Mary Jane

Per seguire la finale di Wimbledon dagli spalti la Royal Family si è vestita in coordinato sui toni del blu, apparendo chic e affiatata. La principessa Charlotte, in particolare, è riuscita a fare concorrenza anche a mamma Kate Middleton grazie alla sua eleganza. Ha indossato un adorabile abitino color avorio con dettagli blu lungo le cuciture, un modello con la gonna midi con orlo a balze e un bustier smanicato con dei volant sul petto e un fiocchetto in tinta all'altezza del punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di ballerine Mary Jane firmate Papouelli e degli occhiali da sole in stile diva. Complice il caldo, ha inoltre usato un raffinato ventaglio identico a quello della mamma per rinfrescarsi sugli spalti.

Charlotte con le ballerine Papouelli

La manicure contro le regole reali

Il dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti? La principessa Charlotte ha decorato le unghie con uno smalto rosa vitaminico, colore solitamente non tollerato dalle rigide regole dell'etichetta reale, che alle donne di corte permette di indossare solo smalti di colori sobri e neutri. Considerando, però, il fatto che la bimba ha solo 10 anni, questo "piccolo vezzo" le è stato concesso senza esitazioni. Charlotte, inoltre, ha sfoggiato delle adorabili trecce in stile Rapunzel, rendendo ancora più sofisticato la sua immagine. Scommettiamo che la principessina riuscirà a fare tendenza con il suo beauty look?

