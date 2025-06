video suggerito

Kate Middleton al Trooping the Colour 2025 veste in coordinato con Charlotte (e omaggia Lady Diana) Oggi a Londra si tiene il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che celebra il compleanno del sovrano. Kate Middleton è tornata in pubblico con la famiglia al completo, vestendosi in coordinato con la figlia Charlotte.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 14 giugno 2025, a Londra si celebra il Trooping the Colour, la tradizionale parata organizzata alla Horse Guards Parade di St. James's Palace per celebrare ufficialmente il compleanno del re Carlo III. L'evento attira sempre l'attenzione di migliaia sudditi, a cui viene data la possibilità di vedere da vicino le teste coronate prima durante la sfilata a bordo delle carrozze reali, poi all'iconico balcone di Buckingham Palace. Già lo scorso anno la grande protagonista era stata Kate Middleton, apparsa in un pubblico con un adorabile tailleur bianco dopo un lungo periodo di pausa a causa della malattia: ora la principessa è tornata ad attirare tutti i riflettori su di sé vestendosi in coordinato con la piccola Charlotte.

Chi ha vestito Kate Middleton al Trooping the Colour 2025

Arrivata alla parata a bordo dell'auto reale con la famiglia al completo, Kate Middleton ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di stile. Ha seguito il trend più gettonato della bella stagione, quello dei colori pastello, apparendo meravigliosa in azzurro. Ha indossato uno dei suoi tanto amati coat dress di Catherine Walker, per la precisione un modello doppiopetto con colletto e maniche a contrasto in bianco e ha completato il tutto con un cappello coordinato a falda larga e arricchito da fiori in tinta di Juliette Botterill. Per quanto riguarda i gioielli, invece, ha sfoggiato gli orecchini di perle della defunta regina Elisabetta II e la spilla reggimentale delle Guardie Irlandesi agganciata al bavero dell'abito.

Kate Middleton in Catherine Walker

La principessa Charlotte veste coordinata a mamma Kate

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Kate per il Trooping the Colour 2025? Sembra ricordare in modo evidente un abito della compianta principessa Diana, che durante un visita ufficiale del 1992 a Nuova Delhi, in India, aveva sfoggiato un outfit turchese e bianco molto simile sempre di Catherine Walker. La piccola Charlotte è stata tra le altre grandi protagoniste della parata, alla quale è apparsa adorabile in coordinato con la mamma. Ha indossato un abitino turchese e ha legato i capelli in un mezzo raccolto intrecciato. Abito elegante e cravatta per George e Louis, mentre il principe William ha optato per l'uniforme militare completa, visto che partecipa alla sfilata a cavallo.

