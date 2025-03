Perché Kate Middleton ha indossato il cappotto rosso per il ritorno al Commonwealth Day

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, il secondo martedì di marzo, in Gran Bretagna viene celebrato il Commonwealth Day e, come richiesto dalla tradizione, i membri della Royal Family sono stati chiamati a riunirsi presso l’Abbazia di Westminster per partecipare alla cerimonia ufficiale. Tra gli invitati non poteva mancare Kate Middleton, che lo scorso anno era stata costretta a rinunciare all'evento a causa del cancro che si è ritrovata ad affrontare. Ora, però, è tornata a ricoprire i panni di principessa all'atteso appuntamento e ne ha approfittato per sfoggiare un elegante look rosso fuoco: per quale motivo ha scelto proprio questo colore vitaminico?

Chi ha firmato il look rosso di Kate Middleton

Kate Middleton è stata la grande protagonista della cerimonia a Westminster organizzata per il Commonwealth Day e per l'occasione è riuscita ancora una volta a distinguersi per eleganza e glamour. Ha puntato tutto su un coat dress di Catherine Walker, una delle sue stiliste inglesi preferite, per la precisione un modello scampanato al ginocchio con abbottonatura monopetto, spalline imbottite e un maxi fiocco sullo scollo.

Kate Middleton in Catherine Walker

Non sono mancati gli accessori in tinta, dalle pumps col tacco a spillo di Gianvito Rossi alla clutch bag di Miu Miu, fino ad arrivare al cappellino in stile british di Gina Foster. Per quale motivo Kate ha scelto proprio il total red per il ritorno alla cerimonia? Si tratta di un colore patriottico, considerato il simbolo per eccellenza della Gran Bretagna (non a caso i bus, gli uffici postali e le cabine telefoniche in UK sono tutti rossi).

Coat dress di Catherine Walker

L'omaggio nascosto nella collana di perle di Kate Middleton

Gli omaggi patriottici "nascosti" nel look di Kate Middleton non sono finiti qui. La principessa ha abbinato il coat dress rosso a una collana di perle a quattro fili con la chiusura di diamanti al centro. Si tratta di uno dei preziosi della collezione dei Windsor: regalato alla regina Elisabetta II negli anni '70, divenne particolarmente noto dopo essere stato indossato da Diana ai suoi primi impegni reali. Ora a rispolverarlo è stata la principessa del Galles, che con questa precisa scelta di stile non solo ha aggiunto un tocco scintillante all'outfit del suo ritorno al Commonwealth Day ma ha anche omaggiato la tradizione reale.

Kate Middleton con la collana di perle