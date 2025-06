Kate Middleton in total white e coi gioielli di perle è il ritratto dell’eleganza

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

La principessa del Galles è tornata a un evento a cui l'anno scorso, a malincuore, aveva dovuto rinunciare. Le cure per il tumore l'avevano tenuta lontana da alcuni impregni, compreso il Garter Service, cerimonia annuale che si tiene a giugno presso il Castello di Windsor per celebrare l'Ordine della Giarrettiera, che vanta 700 anni di storia. È il più antico ordine cavalleresco britannico, fondato da Re Edoardo III. Il rituale prevede, oltre alla cerimonia privata di investitura dei nuovi membri dell'ordine, anche un pranzo e una processione. Stavolta Kate Middleton era presente, con un raffinato ed elegante look total white. All'evento la 43enne è particolarmente legata perché ha segnato il suo ingresso nella royal family, è stato uno dei primi a cui ha partecipato, nel 2008.

Il look di Kate Middleton al Garter Service

Kate Middleton ha partecipato alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, due giorni dopo la magnifica celebrazione del Trooping the Colour, che ha visto riuniti tutti i royals, come di tradizione. Nei prossimi giorni la principessa sarà quasi certamente presente assieme al resto della famiglia al Royal Ascot, l'annuale evento ippico. Al Garter Service la 43enne sfoggiato un look total white, un outfit candido tra i più belli mai sfoggiati, che l'ha messa al centro dell'attenzione, imponendosi per eleganza.

Kate Middleton in Self Portrait

Ha indossato un completo in bouclé, pizzo pregiato e chiffon color crema di Self Portrait. È un look riciclato, già indossato in passato: è un'abitudine di vecchia data della principessa, che è solita riproporre a distanza di tempo gli stessi capi, ma con diversi abbinamenti, giocando soprattutto sugli accessori. Questo, nello specifico, è stato indossato per la prima volta in pubblico nel settembre 2021, in occasione di un ricevimento e poi a giugno 2022 al Platinum Party a Palazzo.

Self Portrait

Non è un completo, come potrebbe pensare a prima vista, bensì un abito: una parte superiore con giacca doppiopetto a maniche lunghe dai revers a lancia, cintura in vita e poi gonna midi a pieghe. La principessa possiede lo stesso identico modello anche in versione black. Ha aggiunto un paio di décolleté Gianvito Rossi in camoscio color biscotto, pochette Strathberry color vaniglia e un cappello a tesa larga di Sean Barrett che ha dato un tocco di stile inconfondibile, da vera principessa di eleganza. Per impreziosire il tutto ha aggiunto gioielli di perle: orecchini vintage a grappolo Susan Caplan e una collana a 5 fili dello stesso marchio.