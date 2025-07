Kate Middleton incanta in bianco alla finale di Wimbledon, col più chic dei look estivi

Look candido per Kate Middleton alla finale del torneo femminile di Wimbledon: è patrona reale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Cluk.

Kate Middleton era attesissima a Wimbledon, per la finale del torneo femminile che vedrà scontrarsi per la conquista del titolo le tenniste Amanda Anisimova e Iga Świątek. La principessa del Galles non ha deluso e infatti si è presentata all'evento. Seguirà il match dal Royal Box del Centre Court. È lì in duplice veste: non solo è una grande sportiva appassionata di tennis, ma è anche patrona reale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016. Ha ricevuto il titolo dalla regina Elisabetta: è dunque la rappresentante ufficiale della royal family nel mondo per quanto riguarda il tennis.

Il look candido della principessa

Pur rispettando sempre il dress code imposto a una principessa, che richiede eleganza, Kate Middleton riesce sempre a comunicare modernità, stile, personalità. È amatissima anche per questo, per il suo gusto nel vestire impeccabile, che nel tempo l'ha resa perfettamente riconoscibile. I suoi cappottini sono un must, così come lo sono gli abitini bon ton. Al torneo di Wimbledon lei è una presenza fissa. L'anno scorso aveva scelto il viola, il colore regale per eccellenza, scelto non a caso: era la sua seconda apparizione pubblica dalla diagnosi di tumore, che ha rischiato di far vacillare la royal family. Ha voluto dunque mandare un messaggio di forza, potenza, stabilità, unità. Stavolta ha puntato invece su un outfit candido davvero chic e classico, senza tempo ma perfettamente estivo. La parte superiore è una giacca a mezze maniche decorata con piccole tasche e grossi bottoni, impreziosita ulteriormente da una cintura che stringe il punto vita. Sotto c'è una gonna plissettata coordinata. Ha abbinato una borsa di Anya Hindmarch con scarpe di Gianvito Rossi, uno dei brand di calzature che ama di più e che indossa più spesso.

Il significato della spilla

C'è un elemento fisso negli outfit della principessa al famoso torneo: è la spilla verde e viola a forma di fiocco. È dal 2016 che la tiene sempre appuntata all'abito, quando presenzia all'evento. La spilla in questione è un omaggio ai colori ufficiali del Club che organizza il torneo. Spicca sulla giacca bianca anche stavolta, come vuole la tradizione.