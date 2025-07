Anisimova-Swiatek oggi in finale a Wimbledon, quando si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amanda Anisimova e Iga Swiatek si affrontano oggi nella finale del torneo di Wimbledon femminile. La partita tra la giocatrice americana e quella polacca si terrà in questo sabato 12 luglio e prenderà il via alle ore 17, nel Royal Box sarà presente anche Kate Middleton, madrina del torneo. Anisimova è alla prima finale Slam della carriera, un anno fa perse nelle qualificazioni, la sua risalita è stata straordinaria, in semifinale ha vinto con Sabalenka. Swiatek ha vinto già 5 prove dello Slam, ma mai Wimbledon, e sull'erba è risorta dopo un avvio di stagione molto deludente. La polacca è favoritissima in virtù della grande esperienza e dello stato di forma, ha perso solo 19 game nelle ultime quattro partite. Diretta TV su Sky, che detiene l'esclusiva dell'incontro. Sarà Sky Sport Tennis (canale 203) a trasmettere la partita.

A che ora gioca Anisimova oggi contro Swiatek a Wimbledon: orario e programma

La finale del torneo di Wimbledon 2025 tra Anisimova e Swiatek sarà la principale partita in programma oggi e prenderà il via dopo le 17 quando scenderanno in campo le due tenniste, che arricchiranno l'albo d'oro di un nuovo nome. La partita si giocherà al meglio dei tre set. A seguire la finale del doppio maschile tra Hijkata/Pel e Cash/Glasspool.

Anisimova-Swiatek , i precedenti

Non ci sono precedenti tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek, che nel loro percorso non si sono mai incrociate. Sicuramente è particolare, anche se le opportunità di trovarsi contro in questi anni certamente non sono state molte. Nonostante non ci siano head to head è chiaro che Anisimova e Swiatek si conoscono benissimo.

Anisimova-Swiatek, dove vederla in TV e streaming

Sarà Sky a mandare in onda, in diretta e in esclusiva, la finale del torneo femminile tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek. L'incontro si potrà vedere in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203), Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Lo streaming è solo per abbonati di Sky – che possono fruire di Sky Go – e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.