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Kate Middleton anticipa l’estate con il look rosso: i pois dell’abito sono dei mini cuori

Ieri Kate Middleton ha celebrato il 125esimo anniversario di Cancer Research UK durante un evento tenutosi a St. James Palace e ne ha approfittato per anticipare l’estate con un look rosso a pois: ecco tutti i dettagli.
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A cura di Valeria Paglionico
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Erano settimane che Kate Middleton non appariva in pubblico, per la precisione da quando era volata in Italia per il suo primo viaggio all'estero "in solitaria" dopo la malattia, ma ieri è finalmente tornata a incantare i sudditi. Ieri, insieme al suocero re Carlo III, ha commemorato il 125esimo anniversario di Cancer Research UK, un'organizzazione benefica che da sempre sostiene la lotta contro il cancro. L'evento si è tenuto a St. James Palace, a Londra, e ha visto i due Royals fianco a fianco per sostenere un tema a loro particolarmente caro, visto che entrambi nel 2024 si sono ritrovati ad affrontare un complesso percorso di cura. Oggi sono definitivamente fuori pericolo ma non dimenticano le difficoltà e le preoccupazioni che hanno vissuto negli scorsi anni.

Chi ha firmato l'abito a pois bianco e rosso di Kate Middleton

Da sempre indiscussa icona fashion, anche per questo importante appuntamento istituzionale Kate Middleton non ha deluso le aspettative. Complice il caldo degli ultimi giorni, ha pensato bene di proporre un look colorato e sbarazzino che ha anticipato l'estate. Niente blu navy d'ordinanza o colori tenui dall'animo bon-ton, la principessa ha illuminato la giornata in rosso fuoco.

Kate Middleton in Rodarte
Kate Middleton in Rodarte

Ha indossato un abito di seta firmato Rodarte, un modello con la gonna a ruota alla caviglia, il bustier a effetto camicia con colletto e maniche corte a palloncino e una cintura coordinata che ha segnato il punto vita, la sua particolarità? È total red ma ricoperto di mini pois bianchi a forma di cuore e ha una rosa in tinta attaccata al candido bavero. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.810 euro.

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Abito Rodarte
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Kate Middleton in total red

Per completare l'outfit dal sapore estivo Kate Middleton ha scelto degli accessori in tinta, dalle pumps col tacco a spillo di Gianvito Rossi alla borsetta Miu Miu. Gli orecchini e la collana, entrambi in scintillanti diamanti e con delle appariscenti pietre di rubino centrali, sono di G. Collins & Sons. Capelli sciolti e ondulati perfettamente in piega, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la principessa inglese era letteralmente raggiante. Scommettiamo che grazie a lei la fantasia a pois a fondo rosso diventerà il nuovo must dell'estate 2026? L'effetto glamour sembra essere assolutamente assicurato.

Kate Middleton con gioielli G. Collins & Sons
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