Kate Middleton ricicla gli orecchini del matrimonio e illumina il nuovo look color burro

Kate Middleton è stata la grande protagonista della sfilata del Garter Day che si è tenuta a Windsor. In quanti hanno notato che ha riciclato gli orecchini del matrimonio con William?

A pochi giorni dal Trooping the Colour, la tradizionale parata militare organizzata a Buckingham Palace per il compleanno del re, i Royals si sono ancora una volta riuniti per un evento speciale: la sfilata del Garter Day, un corteo dei membri dell'Ordine della Giarrettiera che si tiene ogni anno alla vigilia del Royal Ascot presso la St. George's Chapel di Windsor. Ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere Kate Middleton che, dopo l'omaggio a Lady Diana, in questa occasione ha pensato bene di ricordare con un tocco fashion il giorno più importante della sua vita, quello del matrimonio con il principe William.

Il look personalizzato di Kate Middleton

Per la cerimonia del Garter Day Kate Middleton è riuscita ancora una volta a incantare tutti con il suo stile glamour e con la sua innata eleganza. Si è affidata a Patrick McDowell, stilista emergente di origini britanniche che nel 2024 era stato premiato con il Queen Elizabeth Award e che ora ha realizzato per lei un coat dress personalizzato.

Kate Middleton in Patrick McDowell

Si tratta di un pezzo inedito, il Wales Coat Dress, un abito-cappotto dalla silhouette allungata, con vita scolpita e gonna a campana, che ha presentato sui social subito dopo l'apparizione pubblica della principessa. La sua particolarità? Il tessuto di seta con i decori floreali tono su tono è stato realizzato in collaborazione con lo storico lanificio Stephen Walters (che Kate aveva visitato personalmente nel 2024). A rendere il capo super trendy è anche il colore burro, uno degli indiscussi trend estivi degli ultimi anni.

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The Wales Coat Dress di Patrick McDowell

Il significato simbolico degli orecchini del matrimonio di Kate Middleton

Per completare il tutto Kate Middleton ha scelto degli accessori in tinta, dalla clutch di Emmy London alle pumps col tacco a spillo di Gianvito Rossi, fino ad arrivare al capello a falda larga di Jane Taylor London. A fare la differenza, però, sono stati i gioielli: la principessa ha riciclato gli orecchini del matrimonio con William, quelli che ricevette in regalo per le nozze dai genitori Carole e Michael Middleton. Si tratta di preziosi in oro e diamanti realizzati appositamente per lei da Robinson Pelham, riproducono foglie e ghiande di quercia in forma stilizzate, il simbolo della famiglia Middleton. Ancora una volta, dunque, la principessa inglese ha confermato la sua passione per il riciclo, dando prova del fatto che è possibile dare una seconda vita super fashion a ogni tipo di accessorio.