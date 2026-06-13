Kate Middleton al Trooping the Colour 2026 ricorda lady Diana: l’omaggio con lo stesso look celeste e cappello

Trooping the Colour è uno degli eventi più importanti del calendario reale. Kate Middleton è giunta in carrozza alla parata con un look che omaggia lady Diana.

Kate Middleton il 13 giugno 2026, lady Diana nel 1987

Kate Middleton non poteva mancare al Trooping the Colour, un appuntamento fisso per lei e per il resto della royal family, chiamata a presenziare in onore del re. La principessa non ci ha rinunciò nemmeno nel 2024, quando partecipò andando così a sancire la sua prima apparizione pubblica dopo aver annunciato la diagnosi di cancro.

Per questa edizione della parata è arrivata in carrozza, accompagnata dai suoi tre figli: i principini George, Charlotte e Louis. Per l'occasione, la principessa ha confermato la predilezione per i toni pastello, stavolta in una declinazione particolarmente fredda. Ha puntato sul baby blue, una tonalità chiarissima di celeste.

Ha scelto un delizioso abito-cappotto di una delle sue stiliste preferite: è una creazione firmata Catherine Walker, con profili bianchi a contrasto (modello "Lafayette"). Dello stesso brand era anche l'outfit dello scorso anno. La stilista era molto amata anche da lady Diana. Anzi: questo abito-cappotto richiama alla perfezione proprio il look di Catherine Walker che la defunta lady D indossò nel 1987. Stessi colori tenui, stessi bordi a contrasto, stessi dettagli, cappello compreso.

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Sul risvolto della giacca della principessa del Galles, stavolta era appuntata la spilla delle Guardie Irlandesi; ha aggiunto anche gli orecchini di perle a forma di fiore di Cassandra Goad, sfoggiati al battesimo del principino Louis. Ha completato l'outfit con un cappello coordinato di Philip Treacy, altro nome ricorrente nelle sue scelte di stile, soprattutto per le grandi occasioni. La principessa del Galles era vestita coordinata ai suoi tre figli: abitino bianco per la secondogenita Charlotte, cravatte celesti per i due fratellini Louis e George.

Kate Middleton in Catherine Walker, cappello Philip Treacy

Il Trooping the Colour è il compleanno ufficiale del sovrano. La cerimonia si svolge ogni anno a giugno a Londra, anche se il vero compleanno (quindi la data di nascita effettiva) del re o della regina cade in un altro mese. Re Carlo, per esempio, è nato il 14 novembre. L'evento, infatti, serve proprio a celebrare il ruolo istituzionale ed è stato scelto secoli fa il mese di giugno per motivi esclusivamente climatiche! La tradizione della parata fu infatti istituita nel Settecento sotto il regno di Giorgio II, che scelse un periodo dell'anno tendenzialmente favorevole e con maggiori probabilità di bel tempo per una sfilata all'aperto. Le due fasi cruciali sono la sfilata delle truppe e il fatidico momento in cui la royal family al completo si affaccia sul balcone del palazzo per assistere al sorvolo della Royal Air Force.