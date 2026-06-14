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Kate Middleton e Charlotte come sorelle: al Trooping the Colour indossano lo stesso bracciale di perle

Ieri si è tenuto il Trooping the Colour 2026 e la principessa Kate Middleton e la figlia Charlotte ne hanno approfittato per vestirsi coordinate. In quanti hanno notato i loro braccialetti di perle?
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A cura di Valeria Paglionico
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Ieri la Royal Family si è riunita per un evento speciale: il Trooping the Colour 2026, la tradizionale parata militare che ogni anno viene organizzata per celebrare il compleanno del sovrano. Per convenzione si svolge ogni anno a giugno, a prescindere dalla reale data di nascita del sovrano (Carlo, ad esempio, è nato il 14 novembre), e in tutte le occasioni vede i Royals sfilare in carrozza e salutare i sudditi dal celebre balcone di Buckingham Palace. A farla da padrone in ogni edizione non possono che essere i look sfoggiati dalle teste coronate. La più elegante del 2026 è stata ancora una volta Kate Middleton, anche se a "farle concorrenza" è arrivata la piccola Charlotte.

Chi ha firmato il look della principessa Charlotte

Kate Middleton, meravigliosa in un look azzurro e bianco ispirato a Lady Diana, è arrivata al Trooping the Colour 2026 in carrozza insieme ai figli. George e Louis si sono vestiti in coordinato con i completi blu e le cravatte azzurre, mentre la principessina Charlotte si è distinta per eleganza con un adorabile abito in popeline color avorio. Si tratta probabilmente di un capo firmato Alessandra Rich con gonna al ginocchio, maniche a palloncino, colletto Peter Pan e bottoni che simulano un doppio petto, che ha abbinata a ballerine in tinta di Pretty Ballerinas e a un fiocco in organza di Jane Taylor che ha arricchito il mezzo raccolto.

Charlotte in total white
Charlotte in total white

Perché Kate e Charlotte hanno indossato le perle al Trooping the Colour

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Charlotte? Al polso portava un bracciale a tre fili di perle identico a quello indossato dalla mamma Kate Middleton. Quello della principessa del Galles è un pezzo a cui la Royal Family è molto legata, visto che è appartenuto a Lady Diana, mentre quello della bimba al momento non sembra far parte della collezione di casa Windsor. La cosa certa è che mamma e figlia hanno sottolineato per l'ennesima volta il profondo legame che le unisce e lo hanno fatto con una scelta di stile tutt'altro che casuale. Le perle, infatti, da sempre sono simbolo di classe e purezza ed, essendo state per secoli un bene rarissimo e costoso, sono diventate il simbolo dello status nobiliare o reale.

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