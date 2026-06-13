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Al Trooping the Colour 2026 cravatte celesti per George e Louis, abito per Charlotte: i look coordinati dei principini

William, Kate e i loro figli George, Louis e Charlotte hanno partecipato al Trooping the Colour 2026: look coordinati per madre e figli, tra bianco e celeste.
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A cura di Giusy Dente
La royal family al Trooping the Colour 2026
La royal family al Trooping the Colour 2026

Al Trooping the Colour 2026 non potevano mancare Kate Middleton col principe William e ovviamente i loro tre figli: George, Charlotte, Louis.(12, 11, 8 anni). Tutti e cinque erano presenti alle celebrazioni in onore del compleanno di re Carlo, compleanno "istituzionale" slegato alla sua vera data di nascita (che è a novembre).

Già dal momento del loro arrivo, a bordo della carrozza, è apparsa evidente l'unità cromatica dei loro look. La principessa del Galles ha indossato un abito-cappotto celeste con bordi bianchi, molto simile a un capo indossato anni addietro da lady Diana. Look coordinati per i tre principini. Il maggiore George e il piccolo di casa Louis erano elegantissimi nei loro completi classici e avevano cravatte celesti, che richiamavano la nuance dell'outfit materno, con camicia bianca per entrambi. Total white il look della secondogenita, un abitino abbinato a un paio di ballerini e fiocco di organza tra i capelli. È un accessorio che le piace molto, visto che lo ripropone spesso. Lo aveva anche al Trooping the Colour 2024. William, erede al trono, era invece in uniforme.

Kate Middleton e il pcincipino Louis
Kate Middleton e il pcincipino Louis

I cinque si sono affacciati dal balcone del Palazzo reale per assistere al sorvolo finale della Royal Air Force, che chiude la cerimonia. Questo è forse il momento forse più atteso del Trooping the Colour, di grande valenza simbolica. Quest'anno erano in 14, solo un gruppo ristretto: unicamente coloro che hanno un incarico ufficiale, che partecipano attivamente alla vita di Palazzo.

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Kate Middleton e la secondogenita Charlotte
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Era assente, ovviamente, il principe Andrea, proprio perché a causa delle controversie legali che lo vedono protagonista non è più membro della working royal: si è ritirato dagli incarichi pubblici nel 2019, ha perso i suoi titoli militari onorifici. Stesso discorso per Harry e Meghan Markle, che non sono membri attivi della famiglia reale. La giornata di festa si concluderà, purtroppo, con un evento più triste: sono in programma i funerali di lady Pamela Hicks, cugina della regina Elisabetta nonché sua dama di compagnia.

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