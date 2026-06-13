Al Trooping the Colour 2026 cravatte celesti per George e Louis, abito per Charlotte: i look coordinati dei principini

William, Kate e i loro figli George, Louis e Charlotte hanno partecipato al Trooping the Colour 2026: look coordinati per madre e figli, tra bianco e celeste.

La royal family al Trooping the Colour 2026

Al Trooping the Colour 2026 non potevano mancare Kate Middleton col principe William e ovviamente i loro tre figli: George, Charlotte, Louis.(12, 11, 8 anni). Tutti e cinque erano presenti alle celebrazioni in onore del compleanno di re Carlo, compleanno "istituzionale" slegato alla sua vera data di nascita (che è a novembre).

Già dal momento del loro arrivo, a bordo della carrozza, è apparsa evidente l'unità cromatica dei loro look. La principessa del Galles ha indossato un abito-cappotto celeste con bordi bianchi, molto simile a un capo indossato anni addietro da lady Diana. Look coordinati per i tre principini. Il maggiore George e il piccolo di casa Louis erano elegantissimi nei loro completi classici e avevano cravatte celesti, che richiamavano la nuance dell'outfit materno, con camicia bianca per entrambi. Total white il look della secondogenita, un abitino abbinato a un paio di ballerini e fiocco di organza tra i capelli. È un accessorio che le piace molto, visto che lo ripropone spesso. Lo aveva anche al Trooping the Colour 2024. William, erede al trono, era invece in uniforme.

Kate Middleton e il pcincipino Louis

I cinque si sono affacciati dal balcone del Palazzo reale per assistere al sorvolo finale della Royal Air Force, che chiude la cerimonia. Questo è forse il momento forse più atteso del Trooping the Colour, di grande valenza simbolica. Quest'anno erano in 14, solo un gruppo ristretto: unicamente coloro che hanno un incarico ufficiale, che partecipano attivamente alla vita di Palazzo.

Kate Middleton e la secondogenita Charlotte

Era assente, ovviamente, il principe Andrea, proprio perché a causa delle controversie legali che lo vedono protagonista non è più membro della working royal: si è ritirato dagli incarichi pubblici nel 2019, ha perso i suoi titoli militari onorifici. Stesso discorso per Harry e Meghan Markle, che non sono membri attivi della famiglia reale. La giornata di festa si concluderà, purtroppo, con un evento più triste: sono in programma i funerali di lady Pamela Hicks, cugina della regina Elisabetta nonché sua dama di compagnia.