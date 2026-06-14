La regina Camilla al Trooping the Colour con l’abito militare: qual è il significato del look-uniforme

La regina Camilla è stata tra le grandi protagoniste del Trooping the Colour che si è tenuto ieri a Londra. Per quale motivo ha indossato un abito di ispirazione militare?

Ieri pomeriggio a Londra si è tenuto il Trooping the Colour 2026, la tradizionale parata militare organizzata fuori le mura di Buckingham Palace che ogni anno celebra il compleanno del sovrano. L’evento va sempre in scena a metà luglio, a prescindere dalla reale data di nascita del re, e in ogni occasione attira le attenzioni dei media internazionali. Tra i Royals che si sono affacciati al balcone di corte non potevano mancare Kate Middleton e la regina Camilla, apparsa super elegante in un abito ispirato all’uniforme militare: per quale motivo lo ha indossato?

Chi ha firmato l'abito di ispirazione militare della regina Camilla

La regina Camilla per il Trooping the Colour 2026 ha indossato un abito realizzato su misura per lei da Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite. Si tratta di un vestito rosso con gonna a campana, bustier con maniche lunghe e inserti dorati sulle spalle e abbottonatura che simula una chemisier. La chiara ispirazione militare non è stata casuale: Camilla è stata eletta colonnello cerimoniale della Grenadier Guards (che ha sfilato durante la parata) e ha pensato bene di rendere omaggio al titolo con questo originale dettaglio di stile. Non è la prima volta che lo fa, era già successo nel 2023, ma naturalmente ha rinnovato il look riciclato con gli accessori.

Camilla in Fiona Clare

La regina Camilla indossa il cappello col pennacchio

Per completare il look del Trooping the Colour 2026 la regina Camilla ha scelto un paio di guanti di pelle nera firmati Sermoneta Gloves, una borsa di pelle dark di DeMelier London e delle pumps con tacco basso di Eliot Zet. A fare la differenza è stato il cappello: un berretto nero realizzato appositamente per lei Philip Treacy, che ha arricchito l’accessorio con un appariscente pennacchio bianco, tratto distintivo delle Grenadier Guards. Insomma, è chiaro che sia la sovrana che tutti gli altri Royals non lasciano mai nulla al caso in fatto di stile, soprattutto durante eventi attesi e ufficiali come il Trooping the Colour.

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