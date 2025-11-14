Re Carlo III compie 77 anni: ma perché festeggia il compleanno a giugno?

Oggi, 14 novembre 2025, è una giornata speciale per la Royal Family britannica: re Carlo III compie 77 anni e, come da tradizione, ha posato per un ritratto ufficiale condiviso sui social. Realizzato dalla fotografa reale Millie Pilkington, lo scatto mostra il sovrano in primo piano con i giardini della tenuta di Sandringham sullo sfondo. Indossa abiti formali e tra le mani tiene un bastone da passeggio, a prova del fatto che ama camminare all'aria aperta in campagna. Per quale motivo i festeggiamenti per il suo compleanno si sono tenuti in anticipo lo scorso giugno?

I "due compleanni" di re Carlo III

In quanti sanno che re Carlo III festeggia per due volte il suo compleanno in un anno? La sua data di nascita è il 14 novembre ma anticipa sempre le celebrazioni a giugno, per la precisione al secondo sabato del mese. Non si tratta di una sua scelta ma di un'antica tradizione reale: è infatti durante il Trooping the Colour che il paese festeggia il suo monarca in gran stile. Per l'occasione non viene organizzata solo una parata militare, i Windsor si affacciano anche al balcone di Buckingham Palace, aspettando il volo degli aerei della RAF. Il motivo per cui è stato scelto proprio il mese di giugno per questo appuntamento speciale? È il momento dell'anno in cui le condizioni meteorologiche permettono più facilmente di tenere l'evento pubblico all'aperto.

Come festeggia oggi il re inglese

La tradizione del Trooping the Colour risale al XVII secolo ma originariamente serviva a mostrare le bandiere dei reggimenti per permettere ai soldati di riconoscersi in battaglia. Dalla metà del XVIII secolo si è trasformato in una cerimonia che celebra il sovrano inglese. Elisabetta II amava l'evento e ha tramandato l'usanza a suo figlio Carlo, che ogni anno è lieto di festeggiare il compleanno in gran stile. Oggi, invece, nel "vero" giorno del compleanno, il re si è dato agli impegni istituzionali, dando prova di essere uno stacanovista nato. Con la moglie Camilla è partito alla volta del Galles per incontrare i membri della comunità locale al Castello di Cyfarthfa e apparirà in pubblico in panni ufficiali.