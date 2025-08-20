Perché re Carlo III in Scozia ha dovuto incontrare un pony

Re Carlo III è in vacanza a Balmoral con la famiglia ma, nonostante ciò, nelle ultime ore è tornato ad apparire in pubblico. Per quale motivo ha dovuto incontrare un pony?

La Royal Family inglese è in pausa lavorativa e, come da tradizione, si è ritirata a Balmoral, la tenuta in Scozia amatissima dalla compianta regina Elisabetta II. Fu proprio quest'ultima a inaugurare l'usanza di riunire tutti i membri di casa Windsor durante le ferie, rendendo così le vacanze reali una sorta di meeting prima del ritorno agli impegni pubblici. Re Carlo III continua ancora oggi a rendere omaggio a questa consuetudine, anche se per il momento pare che abbia accolto nella residenza scozzese solo il principe William e Kate Middleton (che sono in procinto di cambiare casa). Ha inoltre trovato il tempo di partecipare a un evento istituzionale locale, in occasione del quale ha dovuto incontrare un pony: per quale motivo lo ha fatto?

La tradizione reale in Scozia

Nonostante sia in vacanza, re Carlo III non rinuncia alle visite ufficiali. Nelle ultime ore, come da tradizione, ha incontrato il Royal Regiment of Scotland, l'esercito locale che lo ha accolto nel paese, e per l'occasione si è mostrato in pubblico con il suo amato kilt. Ad accompagnare i soldati vestiti in abiti militari c'era anche la loro "mascotte", il caporale Cruachan IV, ovvero un adorabile pony con la criniera frisè e il manto scuro. Non è la prima volta che il cavallino ha contatti con la Royal Family, anzi, le reunion con i membri di casa Windsor avvengono ogni anno a Balmoral. Non sorprende, dunque, che in passato l'animale divenne protagonista di un particolare "teatrino" con la regina Elisabetta II.

Carlo III con il caporale Cruachan IV

Il controverso rapporto tra Cruachan IV e la regina Elisabetta

Tra il pony Cruachan IV ed Elisabetta II non c'è mai stata affinità e a dimostrarlo sono stati gli eventi tra il tragico e il comico andati in scena diversi anni fa. Nel 2017 la regina stava visitando il castello di Stirling quando la mascotte (che all'epoca aveva solo 3 anni) provò a mangiare il mazzo di fiori che portava tra le mani, l'anno successivo il cavallino fece i bisogni davanti alla sovrana, costretta a tapparsi il naso per entrare a Balmoral. Con Carlo, però, le cose sono migliorate, basti pensare che l'animale si lascia tranquillamente coccolare e accarezzare il muso durante il saluto ufficiale. Non è forse insolito vedere il monarca in questa versione vacanziera al fianco del dolce cavallino?