Kate Middleton a Balmoral anticipa l’autunno con cappotto e cappellino bon-ton

Kate Middleton è a Balmoral con il resto della famiglia come richiede la tradizione reale ed è stata paparazzata mentre si recava alla messa domenicale. Cosa ha indossato per l’occasione?

Per la Royal Family la fine di agosto significa reunion a Balmoral, una tradizione amatissima dalla compianta regina Elisabetta II che Carlo ha voluto conservare anche dopo la sua morte. I principi del Galles non hanno rinunciato all'usanza di famiglia e, a pochi giorni dalla vacanza in yacht al largo di Cefalonia, sono volati in Scozia con i figli George, Charlotte e Louis. Sebbene Kate Middleton abbia ridotto al minimo le apparizioni pubbliche per ritrovare se stessa dopo la malattia, è stata paparazzata in auto con il principe William mentre si recava a messa alla Crathie Kirk. Cosa ha indossato per l'occasione?

Il look autunnale di Kate Middleton

Era da tempo che Kate Middleton non si faceva vedere in pubblico, per la precisione da quando aveva premiato Jannik Sinner alla finalissima di Wimbledon, ma ora sembra essere pronta per tornare di fronte i riflettori. Mentre si recava alla messa domenicale a Crathie Kirk, la chiesa di Balmoral, è stata fotografata a bordo dell'auto guidata da William ed è riuscita a fare tendenza anche se immortalata solo a mezzo busto. Il dettaglio che non è passato inosservato? Complici le fresche temperature scozzesi, ha dato una piccola anticipazione dell'autunno con un look che si rivelerà perfetto per la prossima stagione. Il capo chiave è un cappotto-giacca di Blazé Milano, un modello avvitato e doppio petto decorato all-over con la stampa Principe di Galles sui toni del bordeaux e ruggine.

Giacca–Cappotto Blazé Milano

Kate Middleton ha schiarito i capelli?

Per completare l'outfit autunnale Kate Middleton ha scelto un maglioncino bordeaux e l'immancabile cappellino bon-ton in stile british, per la precisione un modello marrone firmato Lock & Co. Hatters. Non è mancato il tocco prezioso con una collana a catena di Daniella Draper e con un paio di orecchini con ametista di Kiki McDonough. In molti, inoltre, hanno notato un dettaglio inedito: i capelli della principessa sono molto più chiari del solito, tanto da sembrare quasi biondi. Certo, potrebbe trattarsi solo di un effetto di luce, ma è evidente che rispetto al passato ha schiarito la chioma di qualche tono. Quand'è che Kate tornerà in forma smagliante a un evento istituzionale?