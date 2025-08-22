Perché Kate Middleton ha ridotto gli impegni pubblici dell’estate 2025

Kate Middleton si sta godendo l'estate 2025 in famiglia: ha trascorso l'inizio della stagione in Grecia, per la precisione su un mega yacht che ha fatto il tour di Cefalonia, mentre ora è partita alla volta di Balmoral, la tenuta reale in cui i Windsor si riuniscono a fine agosto come richiede la tradizione. Il dettaglio che non è passato inosservato ai sudditi? Nonostante la principessa si sia lasciata alle spalle il momento difficile vissuto a causa del cancro, ha drasticamente ridotto gli impegni pubblici, apparendo pochissimo di fronte i riflettori negli ultimi mesi. Qual è la motivazione nascosta dietro questa scelta?

Gli eventi estivi a cui Kate Middleton ha rinunciato

Prima che Kate Middleton si ritrovasse a combattere contro il cancro, è sempre stata molto attiva a livello professionale, soprattutto in estate, quando gli impegni reali si moltiplicano. Lo scorso anno le cose sono cambiate e per ovvie ragioni è stata costretta a ritirarsi a vita privata. Ora che si è lasciata alle spalle la malattia, però, la principessa continua a "latitare" a livello mediatico. Certo, ha partecipato sia al Trooping the Colour che alle finali di Wimbledon, incantando tutti con dei look super chic, ma è chiaro che rispetto al passato ha ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche, basti pensare al fatto che ha rinunciato al tradizionale Royal Ascot (al quale ha presenziato William in solitaria).

La vita post-cancro di Kate Middleton

Stando alle indiscrezioni pubblicate su RadarOnline.com, l'insolita "latitanza" della principessa del Galles sarebbe tutt'altro che casuale: avrebbe voluto ridurre gli impegni pubblici estivi perché starebbe ancora soffrendo a livello sia fisico che emotivo. La lotta contro il cancro l'ha provata non poco e ora starebbe cercando di ritrovare un perfetto equilibrio tra vita pubblica e privata. Fino ad ora ha dimostrato di avere una grande forza d'animo ma a quanto pare non se la sente ancora di riprendere la "routine mediatica" pre-malattia. La fase post-trattamento per lei si starebbe rivelando particolarmente difficile da affrontare, dunque avrebbe preferito approfittare dell'estate per riconnettersi con famiglia, amici e persone care. Insomma, questa pausa non sarebbe altro che un modo per ritrovarsi e per tornare ancora più forte di prima.