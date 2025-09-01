La nuova vita di Kate Middleton: pochi impegni pubblici, ora dà priorità ai figli

Kate Middleton ha ridotto all’osso la sua presenza agli eventi pubblici ma perché lo ha fatto? Per dare priorità ai figli dopo uno dei momenti più difficili della sua vita.

Kate Middleton ha superato da qualche mese il periodo più difficile della sua vita, quello in cui ha combattuto contro il cancro. Ha vissuto la malattia lontana dai riflettori, affrontando le cure in forma privata, senza mai apparire ufficialmente in pubblico (a eccezione dell'atteso Trooping the Colour). Essendo stato un momento davvero duro, inevitabilmente ha avuto delle ripercussioni sulla sua quotidianità, anche quando è diventato solo un ricordo. Durante l'estate, infatti, la principessa ha ridotto all'osso gli eventi istituzionali, preferendo godersi le vacanze in famiglia a Cefalonia. La cosa che in pochi immaginavano è che , stando alle indiscrezioni, continuerà a farlo anche nel nuovo anno lavorativo: ecco cosa ha deciso.

Com'è cambiata la vita di Kate Middleton dopo la malattia

Dimenticate le frequenti apparizioni pubbliche di Kate Middleton: se fino a qualche anno fa la principessa del Galles sembrava essere ovunque con i suoi look impeccabili e il suo sorriso caloroso, ora ha deciso di modificare le sue abitudini quotidiane. Il motivo? La malattia l'ha cambiata, portandola a riscrivere le priorità. Sebbene sia desiderosa di ritrovare la "normalità", non vuole che l'agenda professionale diventi "asfissiante", dunque parteciperà solo agli eventi in cui la sua presenza è assolutamente necessaria. L'obiettivo è dare priorità ai figli, godendosi la loro compagnia e la loro crescita giorno dopo giorno.

Kate Middleton dirà addio alle scene?

A rivelare queste indiscrezioni su Kate sarebbe stato un insider (a riportarlo è stato il News Weekly), le cui parole sono state: “La prospettiva di Kate è cambiata, così come le sue priorità. Ora più che mai al centro ci sono i suoi figli, George, Charlotte e Louis”. Certo, questo non vuol dire che dirà addio alle scene o che eviterà i riflettori come ha fatto durante le cure, ma è chiaro che sente la necessità di rivedere il suo ruolo. A quali eventi parteciperà? Cosciente di essere una figura chiave per la monarchia inglese, presenzierà agli appuntamenti simbolici e di famiglia. Ha infatti capito che non deve essere presente ovunque per essere una principessa impeccabile, le basta rappresentare i Windsor a eventi di rilievo.