Qual è il nuovo hobby di Kate Middleton per stare in salute

Dopo la lunga pausa in cui si è dedicata unicamente alle chemioterapie, annullando gli impegni di lavoro, Kate Middleton ha stabilmente ripreso in mano la sua agenda. La principessa si è rimessa in salute ed è stata lei stessa a dare, a inizio anno, la notizia del cancro in remissione. Da quel momento ha ricominciato a essere presente agli incontri istituzionali, alle varie occasioni in cui era necessaria la sua presenza, in rappresentanza della royal family. Sicuramente la malattia ha cambiato molte cose, nella sua famiglia. Lei si è ritrovata in un incubo, ma ha potuto contare sull'affetto dei suoi cari, un'ancora di salvezza. Ha sperimentato sulla sua pelle anche i benefici del contatto con la natura, ecco perché anche ora che il peggio è passato, sta continuano a dedicarsi a un'attività specifica che possa aiutarla a tutelare il suo benessere psicofisico. Vuole prendersi cura di sé e della salute a 360 gradi, senza trascurare la salute interiore.

Kate Middleton si dà alla meditazione

Anche se il peggio è passato, Kate Middleton sa bene quanto sia difficile riappropriarsi della "normalità", dopo un'esperienza come il cancro. Lei nella fase delle chemioterapie ha cercato di trascorrere più tempo possibile all'aria aperta, a contatto diretto con la natura. Non a caso, per girare il video con cui ha annunciato la remissione del cancro, ha scelto come location proprio un giardino, con alti alberi. Era un'immagine di forte valenza simbolica, perché in quel verde lei ha cercato e trovato giovamento, sollievo, è riuscita a farsi forza e andare avanti, senza mai perdere il coraggio e la combattività.

Anche ora che sta meglio, sembra che stia continuando ad affidarsi alla meditazione, un'attività che la calma e la tranquillizza. Dietro a questa iniziativa ci sarebbe una vecchia conoscenza della principessa. Pare, infatti, che abbia preso lezioni dal famoso artista Chris Levine, fidato ritrattista della royal family. Suo è il Lightness of Being che ritrae la regina Elisabetta, per esempio, uno dei quadri più famosi della monarca. "Credo di aver detto troppo" ha detto Levine a Daily Mail a proposito del suo legame con la principessa, senza entrare nel dettaglio delle lezioni impartite.

Nella meditazione, la moglie del principe William ha trovato un supporto, un'amica. E questa attività si unisce anche ad altre passioni: è una donna dinamica, che ama tenersi in movimento per esempio col tennis e l'equitazione. Appena ne ha l'occasione la principessa spende deller parole sul tema, cerca di lanciare un messaggio importante soprattutto alle nuove generazioni, che hanno il futuro tutto davanti, incoraggiandole a posare gli smartphone e vivere davvero l'ambiente che li circonda. L'estate scorsa, durante l'inaugurazione di due giardini al Museo di Storia Naturale di Londra, ha proprio detto nel suo discorso, rivolgendosi ai presenti: "Conosco il potere della natura di sostenere il nostro sviluppo e il nostro benessere sia portandoci gioia che aiutandoci a mantenerci in salute fisica, mentale e spirituale".