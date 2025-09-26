Il principe William parla per la prima volta del cancro di Kate Middleton: “Il momento più difficile della mia vita”

Per la prima volta dal momento in cui Kate Middleton ha annunciato al mondo di stare combattendo il cancro, il principe William parla apertamente della malattia che ha colpito la moglie, malattia dalla quale la principessa del Galles è guarita.

Per la prima volta dal momento in cui a Kate Middleton è stato diagnosticato il cancro, il principe William accetta di parlare pubblicamente della malattia che ha colpito la moglie e dalla quale la principessa del Galles è riuscita a girare al termine di un biennio particolarmente impegnativo. Protagonista di un episodio della serie di Apple TV The Reluctant Traveler, il principe ha consentito a Eugene Levy di visitare il castello di Windsor. E durante il tour nel castello britannico, il principe ha accettato per la prima volta di aprirsi su quello che ha definito “il periodo più difficile” della sua vita.

Che cosa ha detto il principe William sulla malattia di Kate Middleton

Nel corso del biennio 2023/2024, William è stato costretto a far fronte sia alla malattia del padre che a quella della moglie. “La vita ci mette di fronte a delle prove, riuscire a superarle è ciò che ci rende ciò che siamo”, ha dichiarato il primo in linea di successione al trono britannico. Kate, che ha sempre mantenuto il più stretto riserbo a proposito della malattia che l’ha colpita, aveva annunciato la necessità di sottoporsi a un ciclo di chemioterapie e a gennaio 2025 ha finalmente rivelato che il suo cancro era in remissione. Già in passato, William si era detto incredibilmente orgoglioso della moglie e di suo padre per la forza dimostrata nel corso degli ultimi anni. L’episodio di The Reluctant Traveler che ha per protagonista il principe andrà in onda il 3 ottobre.

Il cancro di Kate Middleton è in remissione, è iniziato il ritorno alla normalità

Kate ha annunciato lo scorso gennaio che il cancro che l’aveva colpita era ormai considerato in remissione, dopo avere terminato le cure nel settembre del 2024. La principessa del Galles non ha mai voluto rivelare i dettagli più intimi della sua diagnosi, preferendo essere la sola, insieme alla sua famiglia e al team sanitario che l’ha seguita, a conoscere con precisione il percorso di cura da affrontare per poter guarire. Sebbene tornata ai suoi doveri reali, Kate ha scelto volontariamente di rallentare il ritmo e concedersi esclusivamente agli impegni pubblici per il quali è necessariamente prevista la sua presenza.