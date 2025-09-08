William e Harry celebrano la nonna Elisabetta nell’anniversario di morte: l’omaggio del duca di Sussex sulla tomba

I nipoti della Regina Elisabetta, il principe William e Harry, hanno reso omaggio alla nonna nell'anniversario della sua scomparsa. Tre anni fa moriva la regina Elisabetta II e oggi, seppur in luoghi differenti, la sua famiglia l'ha ricordata con diversi omaggi. Anche re Carlo, che da tre anni ha preso il posto della madre sul trono, e la regina Camilla hanno celebrato l’anniversario con una foto dell'ex Regina condivisa sulla pagina social ufficiale, con la didascalia: "Ricordando la Regina Elisabetta II, 1926-2022".

L'omaggio del principe William e la principessa Kate Middleton per Elisabetta II

Il principe e la principessa del Galles, William e Kate, hanno partecipato oggi a un evento a Sunningdale, dove hanno ricordato la vita della monarca, morta tre anni fa, visitando il National Federation of Women’s Institute, caro alla ex regina. William è stato uno dei nipoti più amati della Regina Elisabetta: quando il padre, Carlo III, fu incoronato, la ricordò raccontando alla folla che lei era "lassù" a tenerli d'occhio. "So che è lassù, che ci tiene d’occhio con affetto. Sarebbe una madre molto orgogliosa", disse rivolgendosi al padre.

La visita di Harry alla tomba della nonna

Anche Harry ha voluto omaggiare la nonna subito dopo l’atterraggio a Heathrow. Nello stesso momento in cui William e Kate erano al National Federation of Women's Institute, si è recato alla Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, per far visita alla tomba della ex Regina. Il duca di Sussex, in onore della defunta, ha lasciato una corona di fiori e un bouquet sulla tomba. Sono giorni particolari per Harry: oggi è a Londra per la cerimonia annuale dei WellChildAwards, e vista l'occasione potrebbe rivedere il padre dopo l'ultimo incontro avvenuto un anno e mezzo fa. Chi avrebbe deciso di non presentarsi, invece, il fratello William che da due anni ha interrotto ogni rapporto con Harry.