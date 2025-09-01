Kate Middleton stravolge i suoi impegni: “Meno eventi pubblici, ridotta l’agenda reale”

La principessa del Galles apre un nuovo capitolo della sua vita pubblica, più intimo e centrato sulla vita domestica e familiare. Una scelta che rompe con la tradizione di una monarchia abituata a una presenza costante e ininterrotta.

Dopo mesi complessi segnati dalla lotta contro il cancro, la principessa del Galles Kate Middleton ha scelto di riscrivere la propria agenda personale e pubblica. La malattia, annunciata nel febbraio 2024 dopo un intervento chirurgico all’addome, ha imposto un lungo periodo di cure e di riflessione che hanno cambiato radicalmente il suo approccio alla vita. Oggi, finalmente in remissione, Kate ha deciso di ridurre gli impegni ufficiali per concentrarsi innanzitutto sulla sua famiglia, e in particolare sui tre figli George, Charlotte e Louis. A riportarlo è NewsWeekly, che cita le parole di una fonte accreditata: "Pur prendendo molto sul serio le loro responsabilità (lei e William, ndr), non hanno paura di dire di no quando necessario".

Un cambio di prospettiva per la principessa del Galles

La principessa, amatissima dall’opinione pubblica britannica e internazionale, ha sempre incarnato il ruolo di futura regina con compostezza e senso del dovere. Tuttavia, l’esperienza della malattia l’ha spinta a un cambio di prospettiva: il tempo trascorso con i figli non può più essere sacrificato a un’agenda reale troppo fitta. Secondo fonti vicine a Kensington Palace, Kate selezionerà d’ora in avanti con estrema attenzione gli eventi a cui prendere parte, scegliendo soltanto le occasioni di massimo rilievo istituzionale, come il Trooping the Colour, la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, le visite di Stato e gli appuntamenti sportivi simbolici, tra cui Wimbledon.

La rottura della tradizione

Il recupero post-terapia non è stato semplice. Kate Middleton ha dovuto fare i conti con la stanchezza e con i consigli dei medici, che le hanno suggerito di procedere con gradualità, senza sottoporsi a pressioni eccessive. Proprio per questo ha preferito rinunciare a impegni secondari, spiegando di voler “ascoltare il proprio corpo”, come scrive il settimanale britannico, e rispettare i tempi del fisico. È un atteggiamento che rompe con la tradizione di una monarchia abituata a una presenza costante e ininterrotta, ma che riflette il nuovo corso imposto dalle circostanze.

L’estate 2025 ha rappresentato un momento di svolta. Kate e il principe William hanno trascorso un periodo di vacanza con i figli a Cefalonia, in Grecia, lontano dai riflettori. Una parentesi di normalità e serenità, seguita dal ritorno in Inghilterra e dall’organizzazione di un trasloco importante: la famiglia reale si sposterà ora a Windsor, nel suggestivo Fort Belvedere, residenza storica rimasta a lungo inutilizzata. Una scelta simbolica che va nella direzione di aprire un nuovo capitolo, più intimo e centrato sulla vita domestica.

Nonostante i sacrifici richiesti dalla malattia, Middleton è rimasta fedele alla sua immagine di principessa vicina alla gente. Ha partecipato a eventi selezionati con il consueto sorriso e la naturale eleganza che la contraddistinguono, dimostrando di voler continuare a onorare il suo ruolo, ma con un passo diverso. Parallelamente, ha trovato conforto nella natura e nelle attività semplici: durante una visita al Lake District, ha raccontato di come i momenti all’aria aperta siano diventati per lei fonte di pace e di equilibrio interiore.

Insomma, la principessa del Galles non rinuncia al suo ruolo, ma lo interpreta in chiave nuova. La salute e i figli vengono prima di tutto, e l’agenda reale si adatta a questa priorità. Un cambiamento che segna un’evoluzione non solo personale ma anche istituzionale, capace di avvicinare ulteriormente la futura regina al cuore dei sudditi.