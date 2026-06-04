Kate Middleton abbraccia una madre che ha finito la chemio: “So quanto è duro anche per i familiari”

Kate Middleton incontra Claire Lorente, 30 anni, all’ultimo giorno di cura per un tumore al seno: un abbraccio che significa tutto perché anche la principessa è passata per la stessa esperienza.

La Principessa del Galles era al The Christie NHS Foundation Trust di Manchester quando ha incontrato Claire Lorente, 30 anni, all'ultimo giorno di trattamento per un tumore al seno. Non un incontro qualsiasi, ma nell'ambito della settimana di sensibilizzazione sul cancro in Gran Bretagna: Kate Middleton ha attraversato la stessa esperienza, come è noto.

"Brava, ce l'hai fatta"

L'abbraccio è arrivato subito, come documentato dai video e dalle foto. "Ce l'hai fatta! Brava!" ha detto la principessa. Kate ha tenuto una mano sul braccio di Claire mentre le chiedeva da quanto andava avanti il percorso di cura, definendo quella giornata "incredibile" al termine di un cammino "duro". Claire, che ha alle spalle quasi sei mesi di trattamenti e un intervento chirurgico ancora davanti, ha pianto.

Poi la principessa si è rivolta al compagno di Claire: "So quanto è difficile anche per le famiglie e le persone care. So quanto è stato duro per i miei figli e i miei genitori. Lo attraversi insieme a loro".

Kate Middleton ha condiviso la sua diagnosi di cancro nel 2024

Kate Middleton ha annunciato pubblicamente la sua diagnosi di cancro nel 2024, completando le cure e comunicando la remissione nei primi mesi del 2025. Da allora, il suo impegno sul fronte oncologico ha assunto una dimensione personale che le visite istituzionali precedenti non avevano. The Christie è uno dei centri oncologici di riferimento in Europa ed è stato scelto per approfondire il modello di cura olistica offerto gratuitamente ai pazienti: terapie per gestire stress, depressione, ansia e nausea indotta dai trattamenti.

Al neonato di Claire, come riportano le cronache d'Oltremanica, ha rivolto una domanda semplice e precisa: "La mamma non è coraggiosa?". Poi si è fatta da parte, ha lasciato spazio, e ha applaudito quando Claire ha suonato la campanella, ovvero il rito con cui nei reparti oncologici si celebra la fine delle cure.

Non è stata l'unica uscita della settimana legata al tema. Il 2 giugno Kate aveva partecipato, insieme a Re Carlo III, che prosegue a sua volta il suo percorso di trattamento, a un evento per i 125 anni di Cancer Research UK. Era la prima volta che i due comparivano fianco a fianco in un contesto dedicato alla lotta al cancro dopo che entrambe le diagnosi erano diventate pubbliche. Un segnale che ha avuto il suo peso, anche simbolico, dentro e fuori dalla famiglia reale.