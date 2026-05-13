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Kate Middleton a Reggio Emilia riceve dei girasoli dall’inviato de La Volta Buona: “Princess this is for you”

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, per visitare gli asili della città famosi in tutto il mondo. Ad accogliere la principessa, anche le tv e infatti l’inviato de La Volta Buona riesce a consegnarle un mazzo di girasoli.
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A cura di Ilaria Costabile
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La principessa Kate Middleton è arrivata in Italia, precisamente a Reggio Emilia, città che ha scelto per conoscere il cosiddetto "Reggio Approach", relativo all'educazione dei bambini. Si tratta del primo viaggio della Duchessa del Galles dopo la malattia. Ad assistere al momento, oltre ad uno stuolo di curiosi, anche alcuni inviati, tra Fabrizio D'Alessio de La Volta Buona, arrivato con una missione da compiere: regalare un mazzo di girasoli alla consorte del principe William.

La missione dell'inviato de La Volta Buona

È proprio Caterina Balivo, in diretta su Rai1 a La Volta Buona, a raccontare che per il programma c'è un inviato che possa raccontare l'arrivo della principessa e i suoi spostamenti. La conduttrice, infatti, racconta le immagini in diretta che compaiono alle sue spalle: "Per noi c'è Fabrizio D'Alessio con dei girasoli in mano che cerca di dare a Kate Middleton che si è fermata con tutti. Che sta succedendo?". Proprio nel momento in cui annunciano il collegamento D'Alessio si sporge verso la principessa e le dice: "Princess, this is for you, thank you so much, we love you. La volta buona love you" per poi voltarsi verso la camera esultando per essere riuscito nell'impresa, con tanto di applauso in studio.

La visita di Kate Middleton a Reggio Emilia

Il motivo per cui la principessa ha scelto di fare un viaggio a Reggio Emilia riguarda il suo impegno per l'infanzia, soprattutto nell'ambito dell'educazione, come conferma la sua Royal Foundation for Early Childhood. Kate Middleton, infatti, ha deciso di voler approfondire il Reggio Approch, ovvero quel metodo sviluppato dal dopoguerra in poi per l'educazione dell'infanzia, che ha reso la cittadina emiliana nota in tutto il mondo per i suoi asili modello. La principessa del Galles è giunta nella piazza principale di Reggio Emilia, stracolma di persone posizionate dinanzi al Duomo. Ad aspettarla molti ammiratori, con tanto bandiere inglesi da sventolare, le autorità di Reggio Emilia e svaiati membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera.

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