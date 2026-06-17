La principessa Mette-Marit sottoposta a trapianto di polmone: “L’intervento è riuscito”

La principessa ereditaria è stata operata d’urgenza a Oslo per l’aggravarsi della fibrosi polmonare cronica. Secondo i medici le restava solo un anno di vita. La famiglia reale si stringe intorno a lei, mentre il principe Haakon cancella tutti gli impegni.

Ore di apprensione, ma anche di sollievo, per la famiglia reale norvegese. La principessa ereditaria Mette-Marit è stata sottoposta con successo a un delicato trapianto di polmone all'Oslo University Hospital. A dare la notizia ufficiale è stata una nota della stessa Casa Reale, confermando che l'operazione è perfettamente riuscita e che la principessa ha già iniziato la fase di recupero. Una svolta drammatica ma necessaria: alla consorte dell'erede al trono Haakon, colpita da una grave forma di fibrosi polmonare cronica fin dal 2018, i medici avevano prospettato una prognosi infausta, spiegando che senza questo trapianto le sarebbe rimasto soltanto un anno di vita.

Il ricovero e il decorso post-operatorio

La situazione era precipitata lo scorso 5 giugno, quando l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute aveva spinto l'equipe medica a inserire d'urgenza Mette-Marit nella lista d'attesa per un organo compatibile. I segnali della sofferenza fisica della principessa erano ormai evidenti a tutti: solo poche settimane fa, in occasione della festa nazionale del Constitutional Day, era apparsa in pubblico mostrando le cannule per l'ossigenoterapia necessarie alla respirazione. Ora per lei si apre un percorso di degenza. "Come accade per tutti i pazienti neo-trapiantati, la principessa rimarrà in ospedale per molte settimane", ha spiegato il professor Are Holm, che sta seguendo il decorso post-operatorio.

La Famiglia Reale riunita a Oslo

La gravità del quadro clinico aveva spinto la famiglia reale a radunarsi già una settimana fa nella tenuta di Skaugum per fare il punto con i medici sui rischi dell'intervento. Un momento delicato per i reali, arrivato peraltro in concomitanza con la pesante condanna a quattro anni di reclusione inflitta a Oslo a Marius Borg Høiby, il primogenito che la principessa ha avuto da una precedente relazione. Per stare vicino alla moglie nel momento più buio, il principe ereditario Haakon Magnus ha stravolto la sua agenda istituzionale: ha anticipato di un giorno il rientro dal viaggio di Stato in Giappone e ha cancellato all'ultimo minuto tutti gli impegni ufficiali, inclusi il Consiglio di Gabinetto e gli eventi sportivi. Anche la figlia Ingrid Alexandra è rientrata d'urgenza a Sydney, in Australia, dove si trova per motivi di studio, per ricongiungersi al fratello Sverre Magnus e sostenere la madre, mentre nel Paese è già partita un'ondata di solidarietà per la principessa.