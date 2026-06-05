Sonia Bruganelli parla dell’intervento a sua figlia Silvia: “Non voglio articoli mendaci e false notizie”

Sonia Bruganelli parla dell’intervento al quale si è dovuta sottoporre sua figlia Silvia. L’imprenditrice ha sottolineato come sia stato delicato, ringraziando chi è stato accanto alla sua famiglia e rivolgendo poi un appello a chi la ascolta.

È stato un periodo particolarmente intenso e complicato per Sonia Bruganelli, sono stati due mesi difficili, in cui è stata accanto a sua figlia Silvia, che si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico. Sui social, però, l'imprenditrice e opinionista è intervenuta per aggiungere alcuni dettagli in merito all'operazione e per rivolgere un appello a chi la segue.

L'appello per la donazione degli organi

In un video pubblicato tra le storie Instagram, il primo messaggio è di ringraziamento nei confronti di chi, anche con un messaggio, è stato accanto alla sua famiglia in un momento così difficile: "Volevo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino in questi lunghi due mesi di ospedale, di Silvia, abbiamo ricevuto i vostri messaggi, le vostre preghiere e quindi vi ringrazio moltissimo". Dopodiché Bruganelli sente di voler rivolgere un appello, decisamente importante, a chi la ascolta per sensibilizzare su un tema delicato e per certi aspetti anche difficile da affrontare:

Ora, però, mi sento di dirvi una cosa per me molto importante: donate gli organi. Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, di un polmone, che vivano mesi e alcuni quasi anni, ci sono dei bambini che sono in ospedale da dieci mesi, undici mesi, mi rendo conto che l'argomento è importante, forte, è fondamentale per me. Io credo che in un'epoca in tutto sta diventando sostituibile, l'unica cosa che non lo è, è il nostro corpo, i nostri organi, il nostro cuore e la nostra coscienza.

Le parole sull'intervento di sua figlia Silvia

Un'ultima considerazione, però, è strettamente personale e riguarda proprio sua figlia Silvia e quello che ha subito in questi mesi, spiegando anche i motivi di questa precisazione, che appare come una forma di tutela: