Sonia Bruganelli parla dell’intervento a sua figlia Silvia: “Non voglio articoli mendaci e false notizie”
È stato un periodo particolarmente intenso e complicato per Sonia Bruganelli, sono stati due mesi difficili, in cui è stata accanto a sua figlia Silvia, che si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico. Sui social, però, l'imprenditrice e opinionista è intervenuta per aggiungere alcuni dettagli in merito all'operazione e per rivolgere un appello a chi la segue.
L'appello per la donazione degli organi
In un video pubblicato tra le storie Instagram, il primo messaggio è di ringraziamento nei confronti di chi, anche con un messaggio, è stato accanto alla sua famiglia in un momento così difficile: "Volevo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino in questi lunghi due mesi di ospedale, di Silvia, abbiamo ricevuto i vostri messaggi, le vostre preghiere e quindi vi ringrazio moltissimo". Dopodiché Bruganelli sente di voler rivolgere un appello, decisamente importante, a chi la ascolta per sensibilizzare su un tema delicato e per certi aspetti anche difficile da affrontare:
Ora, però, mi sento di dirvi una cosa per me molto importante: donate gli organi. Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, di un polmone, che vivano mesi e alcuni quasi anni, ci sono dei bambini che sono in ospedale da dieci mesi, undici mesi, mi rendo conto che l'argomento è importante, forte, è fondamentale per me. Io credo che in un'epoca in tutto sta diventando sostituibile, l'unica cosa che non lo è, è il nostro corpo, i nostri organi, il nostro cuore e la nostra coscienza.
Le parole sull'intervento di sua figlia Silvia
Un'ultima considerazione, però, è strettamente personale e riguarda proprio sua figlia Silvia e quello che ha subito in questi mesi, spiegando anche i motivi di questa precisazione, che appare come una forma di tutela:
Voglio specificare una cosa, per evitare articoli mendaci, Silvia non ha subito un trapianto di cuore, ha avuto un importante intervento, ma non ha subito un trapianto di cuore, specifico questo perché non ci siano illazioni o commenti o pseudo articoli che giocano inventando notizie.