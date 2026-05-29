La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall’ospedale, il messaggio della madre: “Finalmente a casa”

Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è stata dimessa dall’ospedale. A farlo sapere la mamma con un post su Instagram, in cui ha ringraziato chi le è stato vicino durante le settimane di ricovero. La 23enne soffre di una patologia cardiaca congenita.

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata dimessa. A farlo sapere è stata la stessa opinionista con un messaggio condiviso sui social, raccontando di essere felice e ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto. Il motivo del ricovero in ospedale non è mai stato reso noto, anche se in più occasioni entrambi i genitori avevano raccontato che Silvia Bonolis soffre di una patologia cardiaca congenita.

"Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa", ha scritto Bruganelli ad accompagnare un post condiviso su Instagram nella serata del 29 maggio. La figlia Silvia, dopo alcune settimane trascorse ricoverata in ospedale, è stata dimessa. "Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia", ha poi continuato. Negli scatti si vede come la 23enne non è mai stata lasciata sola durante i giorni del ricovero, anzi, ha sempre ricevuto visite da parte di amici e parenti, come il fratello minore Davide Bonolis, presente in più scatti. Alcuni messaggi non avevano però fatto piacere a Bruganelli, come quello dell'autore Marco Salvati, a cui non aveva risposto.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono diventati genitori di tre figli: Davide, Silvia e Adele. Quando era incinta della secondogenita, la produttrice tv scoprì che la bambina soffriva di un problema di salute, una forma di cardiopatia, per la quale sarebbe stato necessario un intervento alla nascita. "Non mi sentivo una mamma emotivamente all'altezza di una situazione così difficile", aveva raccontato Bruganelli a riguardo.

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Dopo l'operazione, la bambina ebbe un'ipossia che le causò danni neurologici permanenti. "Avevo solo 27 anni, la sofferenza era troppa da gestire. È stata innanzitutto una crisi esistenziale fortissima, che ha avuto ripercussioni in ambito familiare, tanto da portarmi a un allontanamento da Paolo", aveva raccontato nel corso di un'intervista a Belve.