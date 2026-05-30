Silvia Bonolis è stata dimessa, il fratello Davide era con lei in ospedale: “Mi hai insegnato a vivere, ti amo”

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è tornata a casa dopo avere trascorso gli ultimi due mesi in ospedale. Accanto a lei anche il fratello Davide che oggi, sui social, le esprime il suo amore.

Silvia Bonolis, Sonia Bruganelli e Davide Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tirano un sospiro di sollievo. La figlia Silvia è stata dimessa dall'ospedale. Nelle scorse settimane era stato necessario un ricovero a causa di problemi di salute. Il cammino della ventiduenne è iniziato in salita. Sin dalle prime ore di vita, infatti, ha dovuto affrontare una patologia cardiaca e un delicato intervento che ha compromesso le sue capacità motorie e le ha causato danni neurologici.

Sonia Bruganelli considera Silvia "una piccola, grande guerriera" ed è onorata di essere la sua mamma. Assistere ogni giorno alla forza e al coraggio con cui la figlia affronta la vita, è una vera e propria lezione per lei. Come racconta l'imprenditrice, durante il ricovero in ospedale di Silvia, ci sono stati anche "momenti difficili", per questo ha voluto ringraziare tutto il personale medico e gli amici che le hanno tenuto la mano e l'hanno accompagnata fuori da questo brutto periodo.

Tra coloro che hanno gioito per la notizia che Silvia è stata dimessa, anche il fratello minore Davide Bonolis. Nelle foto e nei video pubblicati dalla madre, si nota spesso il giovane accanto alla sorella nelle lunghe giornate trascorse in ospedale. Su Instagram, il ventunenne ha espresso tutto l'amore che prova per lei: "Oggi sei tornata a casa finalmente dopo 2 mesi di ospedale, tu per me non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo". Tra loro è evidente un intenso legame.

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, sin dalla nascita, ha dovuto affrontare importanti problemi di salute. In alcune interviste rilasciate negli anni, la madre ha raccontato che Silvia è nata con un problema cardiaco che ha reso necessari alcuni interventi. Purtroppo una di queste operazioni portò a delle complicazioni. Silvia ebbe un'ipossia che causò danni neurologici e motori. Se da una parte permangono alcuni problemi di salute, dall'altra – nel corso degli anni e con grande impegno – è riuscita a recuperare i movimenti e, grazie alla sua forza e al sostegno della sua famiglia, è una giovane donna integrata, indipendente e tanto, tanto amata.