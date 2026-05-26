La principessa Mette-Marit in pubblico con l’ossigeno, il principe Haakon: “La fibrosi polmonare peggiora”

Il principe ereditario norvegese Haakon rompe il silenzio sulle condizioni di salute della moglie, la principessa Mette-Marit, che la scorsa settimana si è mostrata in pubblico mentre indossava una cannula per l’ossigeno. La donna, 52 anni, soffre di una rara forma di fibrosi polmonare.

Dopo le foto scattate alla principessa Mette-Marit, mostrata in pubblico con una cannula per l’ossigeno una settimana fa, il principe ereditario norvegese Haakon rompe il silenzio sulle condizioni di salute della moglie. La donna, 52 anni, soffre di una rara forma di fibrosi polmonare che l’ha costretta a ricorrere quotidianamente all’ossigenoterapia, al punto da non poterne fare a meno nemmeno durante le occasioni ufficiali.

"La principessa ereditaria è gravemente malata e ho notato un significativo peggioramento delle sue condizioni negli ultimi tempi. Sono quindi preoccupato per la sua salute. Utilizza l'ossigeno quotidianamente, e questo la aiuta un po', ma ovviamente non è una soluzione del tutto soddisfacente", ha dichiarato Haakon di fronte ai giornalisti norvegesi.

Parole che spiegano il motivo per cui la donna abbia gradualmente diradato i suoi impegni ufficiali. Solo pochi giorni fa, la principessa è apparsa di fronte ai fotografi mentre un apparecchio per l’ossigenoterapia, portato da un assistente di palazzo, la aiutava a respirare. La famiglia reale aveva già spiegato lo scorso dicembre che la principessa potrebbe essere presto costretta a sottoporsi a un trapianto di polmone, un intervento delicato che, secondo quanto riferito, non sarebbe più nelle condizioni di rimandare a lungo.

Il tipo di fibrosi polmonare di cui soffre la principessa ereditaria è una malattia degenerativa che cicatrizza progressivamente i tessuti polmonari, rendendo sempre più complessa la respirazione senza supporto di ossigeno.

Gli ultimi mesi sono stati difficili per la principessa, costretta ad affrontare anche lo scandalo legato alla pubblicazione dei file Jeffrey Epstein, che avrebbero svelato l’esistenza di uno stretto rapporto con il finanziere, morto suicida in carcere. Prima ancora, il figlio Marius Borg Hoiby, nato da una relazione precedente, era stato accusato e processato per stupro. L’uomo nega ogni accusa, mentre la sentenza è prevista per il prossimo 15 giugno.