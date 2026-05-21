Rumer Willis parla della malattia del padre Bruce: “Gli ha permesso di essere fragile come non era mai stato”

Rumer Willis racconta un lato inedito di suo padre, Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale. L’attrice rivela di aver scoperto una tenerezza che prima non aveva mai visto e che, forse, l’attore non si era mai concesso per tener fede al suo ruolo da divo.

Rumer Willis, figlia 37enne di Bruce Willis e Demi Moore, ha nuovamente parlato delle condizioni di salute di suo padre durante un'intervista rilasciata al podcast The Inside Edit. Nonostante la difficoltà di affrontare una malattia come la demenza frontotemporale, che mina lentamente le facoltà cognitive di una persona, oltre che la sua stabilità emotiva, l'attrice ha rivelato di aver scoperto un lato inedito di suo padre del quale è profondamente grata.

Rumer Willis racconta un lato inedito di suo padre

È un concetto che Rumer Willis ripete spesso: la gratitudine nei confronti di un avvenimento inaspettato e difficile da gestire, ma che ha avuto dei risvolti a suo modo positivi. "Sono così grata di poter andare da lui, andarlo a trovare. Anche se ora è diverso, sono davvero grata" dice ai microfoni del podcast, spiegando che col passare del tempo Willis ha mostrato un lato di sé profondamente sincero che, probabilmente, non era mai emerso proprio perché doveva rispettare il personaggio costruitosi in anni di strepitosa carriera sul grande schermo. Rumer rivela: "Ha una dolcezza particolare. È sempre stato un tipo macho, ma c'è una sorte di fragilità, anche se non è la parola giusta, forse tenerezza che, magari, essendo Bruce Willis, non gli sarebbe stata concessa".

L'importanza della diagnosi

Rumer Willis si sofferma anche sulla difficoltà di intercettare questa malattia, ammettendo di non sapere quanto fosse diffusa, prima che a suo padre venisse diagnosticata: "È incredibile, molte persone mi si avvicinano e mi dicono "mio zio aveva la demenza frontotemporale. Mio padre aveva questa malattia. Nelle persone sotto i 60 anni, la demenza frontotemporale è la forma più comune di demenza e, poiché la diagnosi può richiedere anni, è probabile che la FTD sia molto più diffusa di quanto si pensi". L'attrice sottolinea come sia stato per la sua famiglia fondamentale capire, sin dai primi istanti, cosa dovessero affrontare e in che modo: "È stata la nostra salvezza".

Bruce Willis lontano dai suoi cari

Ora Bruce Willis vive in una casa lontano dai suoi familiari. È da poco meno di un anno che sua moglie Emma Heming ha preso la decisione di trasferirlo in una casa diversa da quella in cui aveva vissuto fino a qualche tempo fa con i suoi figli. "È stata la decisione più difficile della mia vita" aveva raccontato intervistata da Oprah Winfrey, ammettendo però che le condizioni del marito fossero ormai peggiorate in maniera inesorabile. L'attrice è stata fortemente criticata per questa scelta, ma ha rivendicato il fatto di volerlo fatto per tutelare il benessere delle loro figlie adolescenti e il loro diritto a una vita il più possibile serena.