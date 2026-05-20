I Beckham festeggiano gli 80 anni del padre di Victoria, ma la reunion è a metà: assente il figlio Brooklyn

David e Victoria Beckham si sono riuniti per festeggiare l’ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre dell’ex componente delle Spice Girls. All’appello, tuttavia, mancava il primogenito Brooklyn, da tempo in rotta con i genitori.

Una grande festa di famiglia per celebrare un traguardo importante, segnata però da un’assenza che conferma la frattura interna alla famiglia. David e Victoria Beckham si sono riuniti per festeggiare l'ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre dell’ex componente delle Spice Girls. La serata è stata documentata via social attraverso una serie di scatti che mostrano la coppia insieme ai figli Cruz, Romeo e Harper. All'appello, tuttavia, mancava il primogenito Brooklyn, da tempo in rotta con i genitori.

I festeggiamenti per il suocero di David Beckham

La stilista ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carosello di immagini per ringraziare gli invitati e dedicare un pensiero al padre: “Una notte incredibile per festeggiare il mio meraviglioso papà. Grazie a tutti i nostri amici e familiari, vi vogliamo tanto bene. Buon 80° compleanno”. Anche l'ex calciatore ha preso parte alle celebrazioni social, pubblicando diverse storie e definendo il festeggiato “il miglior suocero”. L'evento ha raccolto numerosi messaggi di auguri da parte di fan e colleghi, ma l'attenzione degli utenti si è concentrata sul vuoto lasciato dal figlio maggiore.

La rottura con il primogenito Brooklyn

La mancata partecipazione di Brooklyn Beckham non fa che confermare la gravità della faida familiare esplosa pubblicamente all'inizio dell'anno, quando il ventisettenne ha annunciato via social di aver interrotto i rapporti con i genitori. Al centro della disputa ci sarebbero i comportamenti tenuti da Victoria Beckham durante il matrimonio del figlio con l'attrice Nicola Peltz.

Brooklyn ha accusato apertamente la madre di aver sabotato il primo ballo degli sposi, definendo l'episodio umiliante, e di aver annullato all'ultimo momento la creazione dell'abito da sposa di Peltz:

“I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita”.

La condizione per il perdono: Nicola Peltz fuori dai giochi

La distanza tra le due parti appare difficilmente colmabile. Secondo quanto ricostruito da fonti giornalistiche internazionali come People, David e Victoria Beckham si sarebbero detti disposti a ricucire il legame con il figlio primogenito per paura di perderlo definitivamente, ponendo però un veto categorico. La condizione per un eventuale riavvicinamento prevede l'esclusione totale della nuora, Nicola Peltz, da qualsiasi dinamica familiare. Un compromesso che, alla luce della netta presa di posizione di Brooklyn in difesa della moglie, rende al momento improbabile una riconciliazione.