Brooklyn Beckham contro i genitori David e Victoria: “Parlatemi solo tramite avvocati e non taggatemi sui social”

È frattura totale tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria Beckham. Il ventiseienne ha intimato ai genitori di rivolgersi a lui solo tramite i suoi legali e di non taggarlo sui social, dove ha proceduto a bloccarli. La situazione, già tesa tra genitori e figlio, sarebbe precipitata dopo che il giovane avrebbe saputo di presunte riunioni di famiglia nel corso delle quali sarebbe stato insinuato che si farebbe manipolare dalla moglie Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham ha chiesto ai genitori di rivolgersi a lui solo tramite i suoi legali. Inoltre, ha chiesto loro di non taggarlo e di non rilasciare dichiarazioni pubbliche sul suo conto. A riportare la notizia, che in poche ore è diventata virale, è stato il Daily Mail. La decisione di chiedere ai genitori di non contattarlo più privatamente sarebbe arrivata durante la scorsa estate, quando il ventiseienne avrebbe saputo che i suoi genitori continuavano a sparlare di sua moglie, accusandola di tenerlo in ostaggio e di imporre il suo controllo su Brooklyn. Da lì, si sono interrotte le comunicazioni. Ma non è tutto.

Perché Brooklyn Beckham ha litigato con i genitori David e Victoria. Le motivazioni, a giudicare da quanto hanno dichiarato alcune fonti sui media internazionali, sarebbero numerose e intricate. E di mezzo ci sarebbe anche un pollo. Proprio così. Brooklyn ha una grande passione per la cucina. Su Instagram ha condiviso un video in cui mostrava il pollo, già condito con patate e spezie, che stava per infornare. La madre Victoria gli ha messo un like e questo è bastato a spingerlo a bloccare tutta la famiglia, eccetto i nonni. Una fonte ha spiegato a The Sun:

Ha avuto la sensazione che i suoi genitori continuassero a ignorare la sua richiesta di risolvere i loro problemi privatamente. Continuavano a taggarlo sui social anziché contattarlo in privato.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Il rapporto conflittuale tra Victoria Beckham e Nicola Peltz. Suocera e nuora non sono mai andate davvero d'accordo. Il disgelo sarebbe potuto avvenire nel 2022 grazie alle nozze dell'attrice e Brooklyn Beckham. Nicola Peltz, infatti, ha chiesto a Victoria di creare l'abito del suo matrimonio, ma lei si è rifiutata di farlo. La vicenda è diventata pubblica e la moglie di David Beckham ha accusato il colpo di essere stata additata come colei che ha tentato di rovinare il matrimonio. Da lì, sono iniziati una serie di scontri sempre più intensi che hanno poi portato alla situazione attuale. Secondo The Sun, Victoria e David Beckham sarebbero "sconcertati e devastati, non c'è malizia da parte loro, solo preoccupazione per il loro figlio".