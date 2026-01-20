Brooklyn Beckham chiude con i genitori Victoria e David: “Umiliato e controllato, mancano di rispetto a mia moglie”

Dopo averli diffidati, Brooklyn Beckham ha chiuso definitivamente i rapporti con i genitori Victoria e David. Sui social un lungo sfogo contro di loro: “Non voglio riconciliarmi, mi hanno controllato per la maggior parte della mia vita. La mia famiglia ha mancato di rispetto a mia moglie Nicola Peltz costantemente”.

Brooklyn Beckham ha chiuso i rapporti con i genitori David e Victoria. Dopo averli diffidati, il 26enne e primogenito della coppia si è sfogato sui social contro di loro attraverso un lungo messaggio: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, mi sto difendendo da solo per la prima volta nella mia vita". Al centro della "faida" familiare anche la moglie Nicola Peltz, che non sarebbe mai piaciuta alla suocera Victoria, la quale avrebbe fatto di tutto per ostacolare il matrimonio del figlio.

La posizione di Brooklyn Beckham nei confronti della sua famiglia è netta e non ha intenzione di fare alcun passo indietro. "Di recente ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi pur di piazzare innumerevoli bugie sui social media", ha spiegato il 26enne sottolineando come i genitori mettano "la promozione pubblica e le sponsorizzazioni sopra ogni altra cosa". "L'amore familiare lo valutano in base a quanto pubblichi sui social o a quanto velocemente molli qualsiasi cosa per presentarti e posare per una foto di famiglia", ha poi precisato.

Al centro del distacco dai genitori anche il rapporto con la moglie Nicola Peltz, che Victoria Beckham non ha mai accettato, cercando fin da subito di sabotare la relazione e il matrimonio. "Mia madre ha annullato all'ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione", ha spiegato Broklyn ricordando l'episodio del vestito prima delle nozze. Alcuni problemi sono nati anche per la disposizione dei tavoli durante la cerimonia: "Mia madre è arrivata perfino a definirmi “malvagio” perché io e Nicola avevamo scelto di far sedere al nostro tavolo mia nonna Sandra e la nonna di Nicola, entrambe senza i rispettivi mariti". E i rumor sul primo ballo "rubato" erano del tutto fondati: "Mia madre ha rovinato il mio primo ballo con mia moglie, che era stato pianificato settimane prima su una canzone romantica. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti".

Victoria Beckham, quindi, avrebbe elaborato un vero e proprio piano per allontanare Nicola Peltz dal figlio, arrivando persino a portare a casa alcune sue ex fidanzate: "Mia madre ha invitato più volte donne del mio passato nella nostra vita, in modi palesemente studiati per mettere a disagio sia me che lei". Nonostante questo, nel corso degli anni, la coppia ha respinto ogni attacco e ha comunque cercato di mantenere i rapporti, fino ad arrivare alla rottura definitiva. Ad oggi il primogenito di casa Beckham ha diffidato i genitori e la riconciliazione è tutt'altro che una possibilità: "Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita. Sono cresciuto con un’ansia costante e soffocante. Per la prima volta nella mia vita, da quando mi sono allontanato dalla mia famiglia, quell’ansia è sparita.Vogliamo solo pace, privacy e felicità per noi e per la nostra futura famiglia".