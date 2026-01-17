Brooklyn Beckham diffida i genitori: vuole che abbiano contatti solo tramite gli avvocati

I rapporti tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori sarebbero ormai ai minimi storici. Il giovane ha diffidato David e Victioria chiedendo che qualsiasi comunicazione tra loro avvenga tramite legali.

Bufera in casa Beckham. Victoria e David Beckham sono disperati, perché i rapporti con il figlio Brooklyn si sono inaspriti al punto che il giovane ha diffidato i suoi genitori, intimandogli di rivolgersi a lui solamente tramite gli avvocati, di non taggarlo sui social e non parlare di lui in contesti pubblici.

Cosa è successo tra Brooklyn Beckham e i genitori

Ma cosa è successo nella famiglia Beckham? La situazione tra Brooklyn, 26 anni, sposato con Nicola Peltz che di anni ne ha 31, e i suoi genitori sarebbe precipitata nel momento in cui il ragazzo ha scoperto che loro avrebbero parlato male della moglie. I due, infatti, avrebbero insinuato che la modella adottasse degli atteggiamenti manipolatori nei confronti del figlio e che sia stata lei a farlo allontanare dalla sua famiglia. Problemi si sono verificati già lo scorso dicembre, quando il primogenito di Victoria e David aveva bloccato su Instagram i genitori e anche i fratelli Cruz e Romeo; sua moglie invece aveva cancellato tra i suoi post tutti quelli che condivideva con i Beckham. Ora, quindi, arriva la notizia che Brooklyn ha diffidato i suoi genitori e ha chiesto che ogni contatto con loro avvenga tramite i rispettivi legali. Secondo la stampa estera, però, il motivo per cui gli sposini avrebbero preso le distanze dalla coppia più nota d'Inghilterra sia ancora nascosto.

I motivi del litigio e i tentativi di riavvicinamento dei Beckham

Potrebbe essere stato architettato tutto da Nicola, che mal tollererebbe sua suocera e quindi avrebbe innescato una serie di litigi a catena. Secondo altri, invece, la rottura sarebbe da ricondurre a possibili questioni economiche, come ad esempio il presunto rifiuto da parte di David e Victoria Beckham di aiutare il figlio per l'acquisto di una casa in California, sborsando milioni di dollari. Da parte della coppia, però, ci sarebbe tutto l'intento di ricucire i rapporti e infatti hanno invitato il figlio e la consorte ad ogni evento possibile, come l'investitura di cavaliere di Beckham lo scorso ottobre, ma fonti vicino ai giovani sposi dicono che non sia vero. La faida familiare, a quanto pare, è ancora all'inizio.