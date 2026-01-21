Brooklyn Beckham contro i genitori: cosa succede con Victoria e David e cosa c’entra la moglie Nicola Peltz

Brooklyn Beckham ha rotto definitivamente i rapporti con i genitori David e Victoria. Il primogenito della coppia più fotografata d'Inghilterra ha diffidato formalmente padre e madre, chiedendo che ogni futuro contatto avvenga esclusivamente tramite avvocati. Una decisione drastica che ha squarciato il velo sulla presunta perfezione della famiglia Beckham, trasformando questioni private in una faida pubblica che ha coinvolto anche la moglie del 26enne, Nicola Peltz.

Dopo le durissime accuse mosse dal figlio attraverso una serie di Instagram stories, sia David che Victoria hanno scelto di rispondere pubblicamente. L'ex calciatore ha rotto il silenzio durante un'intervista televisiva, mentre la moglie ha affidato ai social alcune condivisioni che sembrano rispondere indirettamente alle accuse del primogenito. Una vicenda che ha ormai superato i confini del gossip britannico per diventare un caso che interroga i rapporti tra genitori e figli nell'era dei social media.

Le cause della diffida: il controllo sulla sua vita e il matrimonio rovinato

Al centro della rottura c'è un'accusa precisa: Brooklyn sostiene di essere stato sottoposto a un controllo ossessivo per tutta la vita. "Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita. Sono cresciuto con un'ansia costante e soffocante", ha scritto il 26enne nelle sue stories Instagram. Un'affermazione pesante, che trova conferme anche al di fuori della famiglia: John O'Kane, ex compagno di squadra di David ai tempi del Manchester United, ha dichiarato alla stampa inglese di poter confermare questa versione. "Ho vissuto con David per diversi anni. Posso confermare semplicemente che era già ossessivo sulla perfezione. Quasi una malattia, gli piaceva avere sempre il controllo totale su tutto ciò che lo circondava", ha spiegato O'Kane.

Ma il vero elemento scatenante della faida riguarda il matrimonio di Brooklyn con Nicola Peltz, che Victoria Beckham non avrebbe mai accettato. Il 26enne ha rivelato una serie di episodi che dimostrerebbero come la madre abbia cercato "instancabilmente" di sabotare la relazione. Il primo colpo è arrivato prima delle nozze: "Mia madre ha annullato all'ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione". Non solo. Durante la cerimonia, Victoria avrebbe creato problemi per la disposizione dei tavoli, arrivando a definire il figlio "malvagio" perché lui e Nicola avevano scelto di far sedere al loro tavolo le rispettive nonne senza i mariti.

Il momento più doloroso, però, sarebbe stato il primo ballo degli sposi: "Mia madre ha rovinato il mio primo ballo con mia moglie, che era stato pianificato settimane prima su una canzone romantica. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti". Un'accusa che conferma i rumor circolati all'epoca del matrimonio e che Brooklyn ha finalmente deciso di rendere pubblici. Non solo: l'ex stella delle Spice Girls avrebbe anche invitato più volte ex fidanzate del figlio "in modi palesemente studiati per mettere a disagio sia me che lei".

Il quadro che emerge è quello di una famiglia dove, secondo Brooklyn, "la promozione pubblica e le sponsorizzazioni" contano più di tutto. "L'amore familiare lo valutano in base a quanto pubblichi sui social o a quanto velocemente molli qualsiasi cosa per presentarti e posare per una foto di famiglia", ha scritto il 26enne, che ha anche rivelato di aver visto "fino a che punto sono disposti a spingersi pur di piazzare innumerevoli bugie sui social media".

Le reazioni della famiglia Beckham dopo i publish di Brooklyn

David Beckham ha scelto di rispondere con toni misurati, intervenendo durante il programma finanziario Squawk Box su CNBC. Parlando del rapporto tra social media e giovani, l'ex calciatore ha toccato inevitabilmente anche il tema dei figli: "Ho sempre parlato del potere dei social, nel bene e nel male". Poi, riferendosi evidentemente alla situazione con Brooklyn, ha aggiunto: "I miei figli hanno fatto degli errori. Ma ai figli è concesso sbagliare. È così che imparano. A volte bisogna lasciarglielo fare".

La rottura tra Brooklyn e il resto della famiglia era già evidente da mesi: lo scorso dicembre il 26enne aveva bloccato su Instagram i genitori e anche i fratelli Cruz e Romeo, mentre Nicola Peltz aveva cancellato dai suoi social tutti i post che la ritraevano insieme ai Beckham. Ora, con la diffida formale e la richiesta di comunicare solo tramite avvocati, la frattura appare definitiva. Una vicenda che ha scosso l'immagine della famiglia perfetta che i Beckham hanno sempre rappresentato e che solleva interrogativi sui costi del mantenere un brand familiare nell'era dei social media.