David e Victoria Beckham pronti a riavvicinarsi al figlio Brooklyn a una condizione: “Nicola Peltz fuori dai giochi”

David e Victoria Beckham sarebbero pronti a riaccogliere in famiglia il figlio Brooklyn, che di recente ha annunciato la rottura dai genitori. C’è però una condizione: Nicola Peltz, moglie del 26enne, “fuori dai giochi”.

David e Victoria Beckham sarebbero disposti a fare un passo verso il figlio Brooklyn. Il 26enne ha di recente interrotto i rapporti con il resto della famiglia sostenendo che i genitori lo avessero "umiliato e controllato" per tutta la vita, mancando di rispetto anche alla moglie Nicola Peltz.

Stando a quanto racconta una fonte a People, i coniugi Beckham "amano Brooklyn e hanno paura di perderlo" tanto che "lo riprenderebbero subito in famiglia" nonostante siano ancora "feriti e sconvolti". La coppia avrebbe tuttavia imposto una precisa condizione a questo potenziale riavvicinamento: Nicole Peltz "fuori dai giochi". Il problema sarebbe quindi la moglie di Brooklyn, con cui Victoria non sarebbe mai andata d'accordo.

I rapporti tra le due donne, secondo il racconto di un insider, sarebbero stati abbastanza sereni nei primi mesi della loro conoscenza, per poi precipitare del tutto con l'avvicinarsi delle nozze e alle nozze stesse, quando l'ex Spice Girls avrebbe "rubato la scena" alla sposa. Victoria avrebbe iniziato a "comportarsi come una fidanzata gelosa", anche se una fonte vicina ai Beckham riferisce come in realtà fosse "Nicola quella gelosa di Victoria". Quale sia la verità non è dato saperlo, mentre rimane certo il fatto che Brooklyn non intenda fare passi verso i genitori (almeno per il momento).

Il resto della famiglia Beckham, nel frattempo, si è riunita a Parigi per la prima uscita pubblica dopo la "rottura". Oltre a Victoria e David erano presenti anche gli altri figli Harper, Cruz e Romeo (con le rispettive fidanzate Jackie Apostel e Kim Turnbull). L'occasione è stata la settimana della moda francese e anche l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere ricevuta dall'ex Spice Girls.