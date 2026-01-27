La famiglia Beckham riunita a Parigi, la prima uscita senza il figlio Brooklyn: la sua reazione sui social

La famiglia Beckham si è riunita a Parigi in occasione della settimana della moda francese e di un prestigioso riconoscimento consegnato a Victoria. Si tratta della prima uscita pubblica dopo che il primogenito Brooklyn ha preso le distanze dai genitori. Tuttavia, il 26enne e la moglie Nicola Peltz non sono rimasti indifferenti.

Prima uscita pubblica per la famiglia Beckham dopo la rottura definitiva del primogenito Brooklyn. Victoria e David, insieme ai figli Harper, Cruz e Romeo (con le rispettive fidanzate Jackie Apostel e Kim Turnbull) si sono riuniti insieme a Parigi in occasione della settimana della moda francese e anche per sostenere l'ex Spice Girls, che ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere. Assenti, dunque, Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz, che hanno interrotto ogni rapporto diretto con la famiglia.

Come mostrano gli scatti social e quelli dei fotografi, la famiglia Beckham è apparsa più unita che mai dopo l'allontanamento di Brooklyn. Victoria ha ricevuto il prestigioso riconoscimento e ha potuto contare sull'appoggio del marito e su quello dei figli, così come Romeo e Cuz, che hanno sfilato in occasione della settimana della moda. Nel frattempo, i diretti interessati non hanno ancora risposto alle accuse di Brooklyn: in una storia pubblicata sui social aveva preso le distanze in modo definitivo dalla famiglia sostenendo che lo avessero "umiliato e controllato" per tutta la vita, mancando di rispetto anche alla moglie Nicola. Significativo, secondo la ricostruzione del 26enne, il momento del ballo delle nozze, in cui Victoria avrebbe rubato la scena agli sposi.

Mentre il resto della famiglia è riunito a Parigi, Brooklyn Beckham non è rimasto del tutto indifferente e in silenzio. Su TikTok infatti, nelle stesse ore in cui alla madre Victoria veniva consegnato il prestigioso riconoscimento, è comparso un video che lo ritrae insieme alla moglie Nicola Peltz e che celebra la loro storia d'amore con alcune romantiche foto, accompagnate in sottofondo dal brano Yellow dei Coldplay. Una sorta di "frecciatina" ai genitori Victoria e David e una posizione di distacco confermata ancora una volta, dopo la rottura definitiva di qualche settimana fa.