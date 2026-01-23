La verità sul ballo “inappropriato” di Victoria Beckham alle nozze di Brooklyn e Nicola: parla il dj della festa

Parla il dj che era presente alla festa di nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Ecco come sarebbero andate le cose e la verità sul presunto ballo “inappropriato” tra Victoria Beckham e suo figlio.

Lo sfogo di Brooklyn Beckham contro i suoi genitori è diventato virale. Tra le tante accuse che ha mosso alla sua famiglia anche quella di un ballo inappropriato che Victoria Adams avrebbe fatto con lui nel giorno del suo matrimonio. Così, sui social si sono scatenati i meme che tentavano di ipotizzare la scena, di cui non sembra esistere una prova video. In queste ore, tuttavia, è intervenuto il dj che era presente alla festa e ha svelato il mistero.

Cosa è successo davvero alle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Partiamo dal principio. In una serie di storie pubblicate su Instagram nei giorni scorsi, Brooklyn Beckham ha chiarito di non volersi più riconciliare con la sua famiglia. Ha accusato David Beckham e Victoria Adams di avere mancato di rispetto a sua moglie e di avere tentato di umiliarlo e controllarlo. Poi ha rivolto una frecciatina precisa alla madre, che poco dopo è diventata virale. In particolare, il giovane sostiene che alla festa delle sue nozze con Nicola Peltz, Victoria abbia "ballato in modo inappropriato con me davanti a tutti".

La versione di dj Fat Tony. A colpire l'immaginario del popolo dei social è stato soprattutto l'uso dell'aggettivo "inappropriato" per definire il ballo di Victoria Beckham. Ai microfoni di This Morning su ITV, il racconto del dj che era presente alla festa. Fat Tony ha precisato: "Non c'è stato un ballo sensuale, Victoria non indossava una tuta in lattice, né ha fatto una mossa da Spice Girl". Marc Anthony, mentre si esibiva alla festa, avrebbe chiamato Brooklyn sul palco: "Un minuto dopo, tutti si aspettavano che la moglie Nicola lo raggiungesse e facessero insieme il primo ballo". Ma non è stato così. Anthony, infatti, avrebbe invitato "la donna più bella nella stanza" a raggiungere Brooklyn sul palco. Peccato che si riferisse alla madre Victoria e non alla moglie di Brooklyn.

Nicola Peltz sarebbe scoppiata in lacrime. Sempre secondo il racconto del dj, a questo punto Victoria avrebbe raggiunto il figlio sul palco, mentre Nicola Peltz avrebbe lasciato la stanza in lacrime. Il marito sarebbe apparso "devastato":

Poi hanno fatto questo ballo (Brooklyn e Victoria Beckham, ndr) e Marc Anthony ha chiesto a Brooklyn: "Metti le mani sui fianchi di tua madre". La situazione era strana per tutti nella stanza.

Questa è la versione del dj. Secondo British Vogue, invece, sarebbe stato lo stesso Brooklyn a chiedere alla madre di salire sul palco per ballare con lui. Bizzarro che poi glielo abbia rinfacciato nel suo sfogo.