Il padre di Nicola Peltz sulla faida dei Beckham: “Mia figlia è tutt’altra storia, spero abbia un matrimonio felice”

Sulla cosiddetta “faida dei Beckham” è intervenuto Nelson Peltz, padre di Nicola, che ospite di un evento ha voluto chiarire che sua figlia e la famiglia del marito Brooklyn “sono tutt’altra storia”. “Brooklyn è fantastico, spero abbiano un matrimonio lungo e felice”, le parole.

Il padre di Nicola Peltz, Nelson, ha consigliato alla figlia e al marito, Brooklyn Beckham, di stare "alla larga dalla stampa" in questo periodo in cui sono al centro della cronaca rosa per i rapporti burrascosi con i genitori di lui, David e Victoria Beckham. Dopo le accuse del ragazzo contro i genitori, secondo lui colpevoli di averlo "controllato e umiliato per anni" e di aver provato a distruggere il suo matrimonio con Nicola, l'intera famiglia Beckham-Peltz è finita sotto le luci dei riflettori. L'imprenditore e investitore miliardario ha partecipato ieri a una sessione di domande e risposte all'evento WSJ Invest a West Palm Beach, in Florida, si legge su PageSix, e alla domanda riguardante il rapporto tra sua figlia e i Beckham, ha risposto: "Mia figlia e i Beckham rappresentano tutta un'altra storia, e non è il caso di parlarne qui oggi. Ma vi dico che mia figlia è fantastica, mio ​​genero Brooklyn è fantastico e mi auguro abbiano un lungo e felice matrimonio insieme".

I Beckham tentano una riconciliazione, ma a una condizione

Le tensioni non sarebbero rientrate, nonostante la coppia formata dall'ex calciatore e dalla stilista e cantante, ex delle Spice Girls, abbia paura di "perdere" ogni tipo di contatto con il figlio. Una fonte a People, pochi giorni fa, ha raccontato che desiderano accoglierlo nuovamente in famiglia nonostante siano "sconvolti e feriti" per quanto accaduto. Vorrebbero che la famiglia si riunisse, ma a una condizione: che Nicola Peltz rimanesse "fuori dai giochi".

Le tensioni tra Victoria Beckham e Nicola Peltz

Una posizione netta presa soprattutto per via delle tensioni tra Victoria e Nicola, nate nel 2022, con il matrimonio tra Brookly Beckham e la Peltz. Tra il vestito della sposa – che non è stato firmato dalla Beckham – e "l'incidente" del primo ballo che ha rovinato le nozze della giovane attrice, si è aggiunta una presunta "lotta", così come raccontata dai media americani, per il ruolo di "prima donna" nella vita di Brooklyn.