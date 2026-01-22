spettacolo
video suggerito
video suggerito

Brooklyn Beckham e l’ultimo tatuaggio per la moglie Nicola: “Gesto allarmante, David e Victoria temono sia succube”

Il primogenito di David e Victoria ha inciso sulla nuca gli occhi di Nicola Peltz e una sua lettera d’amore. Il gesto ha scatenato il panico in famiglia: secondo le fonti del Sun i genitori temono che il ragazzo sia ormai diventato “un ostaggio”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Sara Leombruno
77 CONDIVISIONI
Immagine

La rottura tra i Beckham e il primogenito Brooklyn non è più solo una questione di silenzi e frecciatine social. Dopo le accuse lanciate dal ragazzo contro i genitori David e Victoria, rei – secondo lui – di averlo "controllato per anni", l'ultimo tatuaggio del giovane ha scatenato una reazione di allarme. Brooklyn ha mostrato su Instagram gli occhi di sua moglie Nicola Peltz tatuati sulla nuca, proprio sopra una lettera d’amore che lei gli scrisse prima del matrimonio. Un gesto che il tabloid britannico The Sun definisce, citando fonti vicine alla famiglia, "estremo e allarmante".

Brooklyn Beckham e il rapporto con la moglie

Sulla pelle di Brooklyn, lo sguardo dell'ereditiera è posizionato sopra un messaggio che riprende una sua vecchia lettera: "Mio ragazzo per sempre. Sappi solo che possiamo superare tutto insieme se respiri lentamente e ti fidi. Ti amo oltremodo. Con amore sempre, la tua futura mogliettina". Un insider ha rivelato al quotidiano inglese lo sconcerto della cerchia ristretta dei Beckham: "È così esagerato ed estremo mostrare la propria dedizione in questo modo, è quasi allarmante. Perché sente il bisogno di farlo all'interno di una relazione amorevole?".

Il tatuaggio di Brooklyn Beckham per sua moglie Nicola Peltz. Fonte: Instagram
Il tatuaggio di Brooklyn Beckham per sua moglie Nicola Peltz. Fonte: Instagram

"Sembra che sia tenuto prigioniero": la paura di David e Victoria

Il timore dei genitori è che Brooklyn sia stato completamente succube dai Peltz, la famiglia miliardaria di Nicola. Una fonte vicina alla coppia ha usato parole pesantissime per descrivere l'angoscia di David e Victoria nel vedere il figlio così distante: "La paura è che sia stato completamente assorbito dai Peltz e sia diventato un estraneo per tutti gli altri. Se mai si dovessero lasciare, Brooklyn si ritroverebbe completamente ostracizzato e senza molti contanti da mostrare. È come se fosse tenuto prigioniero o qualcosa del genere perché, dolorosamente, è così che sembra a loro".

Leggi anche
Brooklyn Beckham contro i genitori: cosa succede con Victoria e David e cosa c'entra la moglie Nicola Peltz

Il nodo dell'accordo prematrimoniale

A rendere la situazione ancora più tesa sono i dettagli economici dell'unione. Secondo quanto rivelato dal Sun, Brooklyn avrebbe firmato un accordo prematrimoniale blindatissimo che lo lascerebbe senza un soldo della fortuna dei Peltz in caso di divorzio. Il ragazzo avrebbe diritto solo alla metà di quanto guadagnato come "marchio" insieme a Nicola, restando di fatto totalmente dipendente dal suocero Nelson. Una condizione che, per i genitori, trasforma il figlio in una figura vulnerabile il cui futuro è ormai "completamente nelle mani dei Peltz".

Personaggi
77 CONDIVISIONI
Immagine
Fanpage.it lancia Non è la TV, il nuovo format live che racconta lo spettacolo senza filtri su Youtube
Andrea Parrella, Stefania Rocco e Grazia Sambruna decostruiscono il mondo dello spettacolo
Da stasera 22 gennaio, l'appuntamento è sul canale YouTube di Fanpage.it alle ore 22
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views