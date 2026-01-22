Brooklyn Beckham e l’ultimo tatuaggio per la moglie Nicola: “Gesto allarmante, David e Victoria temono sia succube”

Il primogenito di David e Victoria ha inciso sulla nuca gli occhi di Nicola Peltz e una sua lettera d’amore. Il gesto ha scatenato il panico in famiglia: secondo le fonti del Sun i genitori temono che il ragazzo sia ormai diventato “un ostaggio”.

La rottura tra i Beckham e il primogenito Brooklyn non è più solo una questione di silenzi e frecciatine social. Dopo le accuse lanciate dal ragazzo contro i genitori David e Victoria, rei – secondo lui – di averlo "controllato per anni", l'ultimo tatuaggio del giovane ha scatenato una reazione di allarme. Brooklyn ha mostrato su Instagram gli occhi di sua moglie Nicola Peltz tatuati sulla nuca, proprio sopra una lettera d’amore che lei gli scrisse prima del matrimonio. Un gesto che il tabloid britannico The Sun definisce, citando fonti vicine alla famiglia, "estremo e allarmante".

Brooklyn Beckham e il rapporto con la moglie

Sulla pelle di Brooklyn, lo sguardo dell'ereditiera è posizionato sopra un messaggio che riprende una sua vecchia lettera: "Mio ragazzo per sempre. Sappi solo che possiamo superare tutto insieme se respiri lentamente e ti fidi. Ti amo oltremodo. Con amore sempre, la tua futura mogliettina". Un insider ha rivelato al quotidiano inglese lo sconcerto della cerchia ristretta dei Beckham: "È così esagerato ed estremo mostrare la propria dedizione in questo modo, è quasi allarmante. Perché sente il bisogno di farlo all'interno di una relazione amorevole?".

Il tatuaggio di Brooklyn Beckham per sua moglie Nicola Peltz. Fonte: Instagram

"Sembra che sia tenuto prigioniero": la paura di David e Victoria

Il timore dei genitori è che Brooklyn sia stato completamente succube dai Peltz, la famiglia miliardaria di Nicola. Una fonte vicina alla coppia ha usato parole pesantissime per descrivere l'angoscia di David e Victoria nel vedere il figlio così distante: "La paura è che sia stato completamente assorbito dai Peltz e sia diventato un estraneo per tutti gli altri. Se mai si dovessero lasciare, Brooklyn si ritroverebbe completamente ostracizzato e senza molti contanti da mostrare. È come se fosse tenuto prigioniero o qualcosa del genere perché, dolorosamente, è così che sembra a loro".

Il nodo dell'accordo prematrimoniale

A rendere la situazione ancora più tesa sono i dettagli economici dell'unione. Secondo quanto rivelato dal Sun, Brooklyn avrebbe firmato un accordo prematrimoniale blindatissimo che lo lascerebbe senza un soldo della fortuna dei Peltz in caso di divorzio. Il ragazzo avrebbe diritto solo alla metà di quanto guadagnato come "marchio" insieme a Nicola, restando di fatto totalmente dipendente dal suocero Nelson. Una condizione che, per i genitori, trasforma il figlio in una figura vulnerabile il cui futuro è ormai "completamente nelle mani dei Peltz".