Kate Middleton scala le tre vette più alte del Regno Unito per sostenere la ricerca sul cancro

Kate Middleton ha completato in circa 24 ore la National Three Peaks Challenge, la celebre impresa che consiste nello scalare le tre montagne più alte del Regno Unito, per sostenere la ricerca sul cancro. Il messaggio della principessa del Galles ai malati: “Non siete soli”.

Kate Middleton ha scelto di sostenere la Royal Marsden Cancer Charity con una prova fisica che ha richiesto ogni grammo della sua concentrazione e della sua resistenza. La principessa del Galles ha completato in appena 24 ore la National Three Peaks Challenge, impresa che consiste nello scalare una dopo l’altra le tre montagne più alte del Regno Unito.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica e sostenere la ricerca sul cancro, malattia che lei stessa ha affrontato, Kate ha scalato il Ben Nevis (1345 metri), lo Scafell Pike (978 metri) e lo Yr Wyddfa (1085 metri). Un'impresa che ha richiesto un enorme sforzo fisico e mentale, alla quale la principessa del Galles si è dedicata con tutta la determinazione che la contraddistingue.

Ribattezzata sui social "Iron Kate" per l'evidente sforzo impiegato, la principessa è partita sabato sera e ha concluso la sua missione domenica sera, percorrendo complessivamente 37 chilometri di salita.

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Ad attenderla al termine dell'ultima tappa c'era tutta la sua famiglia: il marito William, i figli George, Charlotte e Louis, i genitori Carole e Michael Middleton e il fratello James. Le persone a lei più care si sono riunite per celebrarne il coraggio e la resistenza e per dare la massima risonanza possibile a questa impresa, la prima compiuta da un membro della famiglia reale britannica, organizzata per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity e incoraggiare il finanziamento della ricerca contro il cancro.

Particolarmente emozionante il videomessaggio che Kate ha rivolto ai britannici al termine della sfida. Visibilmente commossa, la principessa ha spiegato il significato del suo gesto:

Ogni anno, centinaia di migliaia di persone in questo Paese si sentono dire qualcosa che nessuno vorrebbe mai ascoltare: ‘Hai un cancro'. Ciò che viene dopo è un percorso che mette alla prova ogni parte dell'essere umano: fisica, emotiva, psicologica e spirituale. Un'esperienza che si estende ben oltre il paziente, coinvolgendo famiglie, amicizie, lavoro e persino i momenti di silenzio e solitudine in cui si resta soli con i propri pensieri. Il cancro non colpisce soltanto il corpo: cambia il modo di pensare e di sentire e incide profondamente su ogni aspetto della vita. Lo so per esperienza personale e so che il percorso durante e dopo le cure richiede molto più della sola medicina. Ho affrontato la National Three Peaks Challenge non soltanto come una prova fisica, ma come un'occasione per esplorare la vita oltre la diagnosi e per restituire qualcosa a chi sta vivendo esperienze simili. Il Royal Marsden è per me un luogo di grande significato: la loro cura e la loro competenza cambiano concretamente la vita di molte persone.

Un messaggio di incoraggiamento, quello di Kate, che spera di far sentire meno sole le persone che stanno affrontando una delle prove più difficili della loro vita. La principessa si è spesa soprattutto affinché il sistema sanitario nazionale britannico dedichi sempre maggiore attenzione alle cure olistiche da affiancare alle terapie tradizionali, promuovendo un approccio sempre più orientato al benessere psicofisico e alla qualità della vita dei pazienti.