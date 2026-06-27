Quanto è cresciuto il principe George: è alto quasi quanto sua madre Kate Middleton

Il principe George è apparso accanto a Kate Middleton a un evento per l’Armed Forces Day: a 12 anni è ormai alto quasi quanto la madre. A settembre entrerà a Eton, come il padre William.

È giunto il momento del principe George, c'è poco da fare. Solo due giorni fa, la scelta di suo padre William e di sua madre Kate è rimbalzata su tutte le cronache: frequenterà Eton College, lo stesso istituto di suo padre. E adesso, invece, torna a campeggiare sulla stampa d'Oltremanica e di oltre oceano per un'uscita ufficiale con sua madre. E un dettaglio che non è passato inosservato: il principino, futuro Re, s'è fatto grande. Letteralmente. Arriva quasi all'altezza di sua madre, la principessa del Galles.

I primi impegni del principe George

Kate Middleton e George hanno fatto visita alla base militare della Royal Air Force di Coningsby, per rendere omaggio nella giornata dedicata alle forze armate. Una visita non annunciata, documentata in un video condiviso sul profilo Instagram dei principi del Galles, che li mostra mentre incontrano piloti e ingegneri impegnati a custodire velivoli storici.

"Onorare il servizio e il sacrificio", recita la didascalia del post, che descrive una giornata dedicata a ripercorrere la storia degli aerei e a rendere tributo a chi ha servito e continua a servire il Paese. Per George questo è dunque l'ennesimo passo in un percorso che lo sta abituando, senza forzature, agli impegni che lo attendono per tutta una vita.

Dicevamo, quindi, che questa nuova apparizione arriva a pochi giorni dalla notizia che segnerà il prossimo futuro di George. Nel prossimo autunno, il futuro Re sarà a Eton College, per seguire le orme paterne e ricevere dunque la stessa istruzione. Come ha già riportato People, citando le parole della biografa reale Sally Bedell Smith, "Eton è stato un rifugio necessario per William". Ad allargare il quadro è intervenuta Ailsa Anderson, ex addetta stampa della regina Elisabetta, secondo cui per George "è stato un ingresso graduale nella vita da Reale, che gli ha permesso di costruire la propria sicurezza".